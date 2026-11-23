O aluguel de imóveis para a temporada de verão 2026/2027 está mais caro em parte do litoral paranaense, mas os reajustes variam conforme o município e as características das propriedades. Em Pontal do Paraná, uma imobiliária relata aumento de até 85,7% na diária de um apartamento para o Réveillon. Em Matinhos, os reajustes informados ficam entre 5% e 10%. Já em Guaratuba, uma empresa afirma ter mantido os preços da temporada passada.

Além dos preços, o setor imobiliário trabalha com a expectativa de aumento no fluxo de visitantes. Alison de Toledo, delegado regional do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná (CRECI-PR) no Litoral e vice-presidente da Rede Nova Caiobá, estima que a procura por imóveis para temporada possa crescer até 25% em relação ao verão passado.

A expectativa considera fatores que podem impulsionar o turismo na região, como a inauguração da Ponte de Guaratuba, que facilita o acesso ao litoral, e a programação do Verão Maior Paraná, com shows nacionais e atividades gratuitas nas praias.

Neste final de semana, com feriado e tempo bom, o movimento nas praias foi grande, o que gerou filas para quem saía de Guaratuba e levantou dúvidas sobre como serão os deslocamentos na temporada.

Reajustes variam entre os balneários do litoral

O maior aumento ocorreu em Pontal do Paraná. Segundo a imobiliária Diego Imóveis, um apartamento de dois quartos, com suíte, churrasqueira e garagem, a uma quadra do mar, passou de R$ 350 para R$ 650 por dia na virada do ano. A diferença é de 85,7%. Uma casa de três quartos também teve aumento: a diária subiu de R$ 600 para R$ 850, alta de 41,7%.

A imobiliária afirma que a procura por hospedagens está alta e associa o movimento à inauguração da Ponte de Guaratuba. Segundo a empresa, a nova ligação tem estimulado a busca por imóveis na região.

Em Matinhos, a JR Imóveis estima reajustes de 5% a 10%, dependendo da propriedade. Para o Réveillon, os valores começam em R$ 410 por dia para apartamentos de dois quartos e R$ 450 para casas de três quartos. Imóveis de padrão mais elevado podem ultrapassar R$ 2 mil por diária.

As comparações de três propriedades alugadas nas duas temporadas mostram aumentos próximos de 5%. Um sobrado de três quartos, com capacidade para seis pessoas e localizado a uma quadra do mar, passou de R$ 730 para R$ 770 por dia. Um apartamento de dois quartos subiu de R$ 390 para R$ 410. Já um sobrado com piscina, para até 12 pessoas, passou de R$ 1,7 mil para R$ 1.780.

Caiobá continua concentrando os imóveis mais procurados e com diárias mais altas em Matinhos, segundo a imobiliária.

Em Guaratuba, a Muraski Imóveis afirma que optou por manter, de maneira geral, os valores praticados na temporada anterior, “sem aplicar um aumento generalizado nas diárias”. Para o Réveillon, apartamentos de dois quartos, com capacidade para até seis pessoas, em regiões entre o Centro e Brejatuba, têm diárias entre R$ 600 e R$ 900.

Nas casas, os valores variam conforme a localização e a estrutura. Em Coroados, Nereidas e Eliana, imóveis sem piscina custam de R$ 600 a R$ 1,2 mil por dia; os que têm piscina ficam entre R$ 900 e R$ 1,5 mil. Já no trecho entre Brejatuba e Centro, as diárias vão de R$ 700 a R$ 1,5 mil para casas sem piscina e de R$ 1,3 mil a R$ 3,5 mil para as que oferecem a estrutura.

Caiobá e Guaratuba concentram imóveis mais caros

A diferença entre os valores também aparece nas estimativas do CRECI-PR para o mercado de temporada. Em Guaratuba, apartamentos de dois a três quartos têm diárias indicativas entre R$ 800 e R$ 2,8 mil, enquanto casas de três quartos variam de R$ 1,5 mil a R$ 5 mil. Em Matinhos e Caiobá, apartamentos ficam entre R$ 500 e R$ 2,5 mil e casas entre R$ 900 e R$ 4,5 mil. Já em Pontal do Paraná, as faixas são de R$ 450 a R$ 1,4 mil para apartamentos e de R$ 800 a R$ 2,2 mil para casas.

Segundo Toledo, a diária depende de fatores como proximidade da praia, conservação do imóvel, número de hóspedes e comodidades, como piscina, churrasqueira, garagem e ar-condicionado. Caiobá, Praia Brava e Praia Mansa estão entre as áreas mais valorizadas de Matinhos.

Em Guaratuba, a procura se concentra no Centro, na Praia Central e em Brejatuba. Já em Pontal, Atami, Ipanema, Shangri-lá e Praia de Leste aparecem entre os balneários mais procurados. A procura também acompanha o calendário: Réveillon e primeira quinzena de janeiro concentram a maior demanda, enquanto o Natal tem movimento mais distribuído.

Um levantamento da Secretaria de Estado do Turismo do Paraná (Setu) ajuda a dimensionar a importância dos imóveis alugados para o turismo no litoral. Na pesquisa de demanda turística realizada em janeiro de 2025, 25,3% dos visitantes entrevistados disseram ter utilizado imóvel alugado. O percentual ficou atrás apenas de quem se hospedou em casa própria, com 28,7%, e na casa de parentes ou amigos, com 27,8%.