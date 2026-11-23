A votação do projeto que permite integrar câmeras particulares à Muralha Digital de Curitiba foi adiada por uma sessão nesta segunda-feira (23). A proposta, encaminhada pelo prefeito Eduardo Pimentel (PSD), estava na pauta da Câmara Municipal, mas só deverá ser analisada em primeiro turno nesta terça-feira (24). O adiamento foi solicitado pelo líder do governo, vereador Serginho do Posto (PSD).

Ao apresentar o requerimento verbal, Serginho do Posto não detalhou os motivos do pedido. O parlamentar apenas solicitou a compreensão dos demais vereadores para que a discussão e a votação fossem transferidas para a sessão seguinte.

O projeto prevê mudanças na Política Municipal de Videomonitoramento, permitindo que imagens de câmeras instaladas em residências, condomínios, prédios comerciais e lojas sejam compartilhadas com o sistema de segurança da prefeitura. A proposta também altera regras relacionadas à instalação dos equipamentos e ao acesso às gravações.

A integração dependerá da autorização dos proprietários. A intenção é incorporar imagens de equipamentos particulares voltados para espaços públicos, como ruas, praças e bosques, ampliando a cobertura da Muralha Digital sem depender exclusivamente da instalação de novas câmeras municipais.

Projeto recebeu mais de 20 emendas

A proposta chegou à votação acompanhada de mais de 20 emendas, a maior parte apresentada por vereadores da oposição. Entre os principais pontos de discussão estão a proteção dos dados pessoais, os limites de acesso às imagens e as garantias de privacidade das pessoas que circulam pela cidade.

Os questionamentos envolvem a necessidade de estabelecer regras para que as gravações sejam utilizadas em ações de segurança pública, como a identificação de suspeitos de crimes e veículos roubados, sem permitir usos incompatíveis com essa finalidade.

Apesar das discussões em torno das emendas, o líder do governo não informou, ao solicitar o adiamento, se a decisão estava relacionada à análise dessas propostas.

Muralha Digital pode chegar a 6 mil câmeras

Atualmente, a Muralha Digital conta com aproximadamente 2.100 câmeras próprias da Prefeitura de Curitiba, além de outras 264 integradas ao sistema por meio de seis empresas.

A expectativa da administração municipal é ampliar a rede para 6 mil equipamentos até 2028, incluindo a participação de proprietários particulares que autorizarem o compartilhamento das imagens.

Segundo dados da prefeitura divulgados pela RPC, o sistema de reconhecimento facial da Muralha Digital contribuiu para 235 prisões desde janeiro de 2025. O município apresenta o resultado como parte da utilização da tecnologia no monitoramento de espaços públicos.

A ampliação do sistema, entretanto, também levanta discussões sobre o armazenamento das imagens, quem poderá acessá-las e quais mecanismos serão adotados para impedir o uso indevido das informações.

O tema ganhou relevância no Paraná após questionamentos relacionados ao programa estadual Olho Vivo, que também prevê o uso de câmeras para auxiliar ações de segurança pública.

Com o adiamento por uma sessão, o projeto da Muralha Digital deverá retornar ao plenário da Câmara Municipal de Curitiba nesta terça-feira (24), quando está prevista a discussão e a votação em primeiro turno.