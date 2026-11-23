Famílias de estudantes que vão ingressar no 6º ano do Ensino Fundamental ou na 1ª série do Ensino Médio da rede estadual do Paraná já podem realizar a matrícula para 2027. O prazo começou nesta segunda-feira (23) e termina em 4 de dezembro. O procedimento é feito pela internet, e os responsáveis precisam ficar atentos às etapas para não perder os prazos.

A Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) estima que mais de 120 mil alunos que atualmente cursam o 9º ano avancem para o Ensino Médio no próximo ano. Outros 134 mil estudantes do 5º ano das redes municipais representam o público potencial para ingresso no 6º ano da rede estadual.

Nesta etapa, devem realizar a matrícula os alunos do 5º ano das escolas municipais que passarão para a rede estadual e os estudantes do 9º ano que ingressarão no Ensino Médio. O prazo também vale para candidatos aprovados no processo classificatório da Educação Profissional que pretendem iniciar cursos técnicos integrados ao Ensino Médio em 2027.

Quem participou da seleção para cursos técnicos, mas não foi aprovado, deve confirmar a vaga no ensino regular. Em dezembro, esses estudantes poderão tentar novamente uma vaga na Educação Profissional.

Como fazer a matrícula pela internet

O procedimento deve ser realizado na Área do Aluno da Secretaria da Educação, utilizando o CPF do responsável legal e o número de celular cadastrado.

Caso o responsável não se lembre da senha, poderá recuperá-la por SMS, WhatsApp ou pelas plataformas PIÁ e Gov.br.

Nos municípios que contam com unidades do Poupatempo Paraná, também é possível utilizar os totens de autoatendimento para acessar o sistema. Quem encontrar dificuldades pode procurar a secretaria da escola onde o estudante está matriculado ou o Núcleo Regional de Educação (NRE).

Diferentemente da etapa de rematrículas, encerrada no domingo (22), o procedimento atual não oferece a opção de inscrição automática pelo WhatsApp.

Quais documentos são necessários?

Para confirmar a vaga, os responsáveis devem apresentar comprovante de vacinação atualizado, RG e CPF do estudante, certidão de nascimento, documento de identificação com foto do responsável legal, quando o aluno for menor de idade, e comprovante de residência recente.

Segundo a Seed-PR, o comprovante de endereço deve ser emitido pela Copel ou pela Sanepar nos últimos dois meses. A documentação poderá ser anexada diretamente à plataforma durante a matrícula ou entregue presencialmente na escola a partir de janeiro de 2027.

Alunos reprovados também precisam fazer matrícula

Os estudantes que não forem aprovados ao final de 2026 permanecerão automaticamente na instituição de origem. Mesmo nesses casos, o responsável legal deverá realizar o procedimento de matrícula para garantir a continuidade da vaga na rede estadual.

Já a rematrícula dos alunos que continuarão na mesma escola e etapa de ensino terminou no domingo (22). Essa fase contemplou estudantes do 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental, da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio e de cursos da Educação Profissional.

Mudança de escola terá prazo em dezembro

Entre 9 e 14 de dezembro, será aberta uma nova etapa para estudantes que desejam mudar de instituição dentro da rede estadual. Nesse período, os responsáveis poderão indicar até três escolas de preferência para 2027.

A solicitação de transferência não substitui a matrícula ou rematrícula anterior, que deve ser realizada dentro do prazo correspondente para garantir a vaga na rede.

As mesmas datas serão destinadas a estudantes de escolas particulares ou de outros estados que pretendem ingressar na rede estadual paranaense.

Nesses casos, o responsável deverá acessar a Área do Aluno e solicitar o Código Geral de Matrícula (CGM), na opção “Acesso Para Cadastro na Rede Estadual”. Depois, poderá participar das etapas de matrícula disponíveis.

O calendário é organizado pela Secretaria de Estado da Educação para distribuir os estudantes entre as instituições e planejar o atendimento no ano letivo de 2027.