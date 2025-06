Com salas equipadas e áreas ao ar livre, o Hotel Estância Betânia é a escolha ideal para convenções, workshops, treinamentos, reuniões e imersões corporativas

Realizar eventos corporativos em ambientes urbanos nem sempre proporciona a motivação e o engajamento esperados pelas empresas. Em resposta a essa necessidade crescente, o Hotel Estância Betânia, localizado em Colombo, a apenas 20 minutos de Curitiba, está redefinindo o conceito de eventos na natureza com uma proposta que une infraestrutura completa, conforto e tranquilidade.

O hotel oferece um Centro de Eventos integrado à natureza, projetado para garantir eficiência em convenções, workshops, treinamentos, reuniões estratégicas e imersões corporativas. O espaço conta com um hall e duas salas com capacidade máxima de até 200 pessoas equipadas para atender vários formatos (rodas, em U, auditório, com mesas) com calefação central, ar-condicionado, copa, banheiros com chuveiro e acesso à internet.

Para encontros mais reservados, como reuniões de planejamento, o hotel dispõe de apartamentos confortáveis, com salas principais e de apoio, hall, banheiros e copa. A Sala Cravo, localizada no piso superior do hotel, é outra excelente escolha para quem busca um espaço discreto, silencioso e com vista inspiradora para a natureza.

Além dos ambientes internos, o Hotel Estância Betânia disponibiliza 119 mil m² de área verde, com estrutura para a realização de diversas dinâmicas de grupo, como trilhas e atividades recreativas. O cenário se torna ideal para eventos sustentáveis, que promovem bem-estar e conexão entre os participantes.

O Hotel Estância Betânia une espaço para eventos e hospedagem em um só lugar, oferecendo quartos confortáveis para gestores e colaboradores que participam de encontros prolongados. Outro diferencial é a gastronomia, com três restaurantes — Principal, Panorâmico e Raccogliere — que garantem refeições saborosas e balanceadas para cada ocasião, e também coffee break.

Como agendar seu evento

Interessados em conhecer o local ou obter mais informações sobre pacotes e possibilidades de personalização podem entrar em contato pelo WhatsApp (41) 2118-7900 ou pelo e-mail comercial@estanciabetania.com.br. Também é possível visitar o site www.estanciabetania.com.br.