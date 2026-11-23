A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do xampu em barra anticaspa DC Biocosméticos com indicação de uso para crianças. A resolução foi publicada nesta segunda-feira (23) no Diário Oficial da União. As informações são da Agência Brasil.

O produto é fabricado pela Argila Indústria e Comércio de Cosméticos e foi rotulado com indicação para público infantil, o que não é permitido pela legislação sanitária. A Anvisa informou que a proibição vale para todos os lotes do xampu em barra anticaspa com essa indicação.

Proibição abrange fabricação e venda

A resolução proíbe a fabricação, a distribuição, a divulgação e a utilização de todos os lotes do xampu em barra com indicação de uso para o público infantil. A medida visa garantir a segurança dos consumidores e o cumprimento das normas sanitárias vigentes.

Empresa foi procurada

A Agência Brasil entrou em contato com a Argila Indústria e Comércio de Cosméticos para obter um posicionamento sobre o recolhimento determinado pela Anvisa, mas até o momento não houve retorno da empresa.