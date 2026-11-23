A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro do medicamento Hertuzo (pertuzumabe) para o tratamento do câncer de mama. A resolução foi publicada nesta segunda-feira (23) no Diário Oficial da União. As informações são da Agência Brasil.

O medicamento é indicado para câncer de mama metastático, que se espalhou do local original para outras partes do corpo, em combinação com trastuzumabe e docetaxel. A aplicação é destinada a pacientes com câncer de mama HER2-positivo ou localmente recorrente não ressecável, que não tenham recebido tratamento prévio com medicamentos anti-HER2 ou quimioterapia para doença metastática.

O Hertuzo também foi aprovado para câncer de mama inicial, em combinação com trastuzumabe e quimioterapia.

Medicamento biossimilar

O registro do Hertuzo foi concedido como produto biossimilar do medicamento biológico comparador Perjeta, que também tem o pertuzumabe como princípio ativo.

Segundo a Anvisa, a aprovação é fundamentada na demonstração de elevada similaridade entre o biossimilar e o produto de referência em termos de qualidade, segurança, eficácia e imunogenicidade, que é a capacidade de provocar uma resposta do sistema imunológico.

Ampliação para câncer de bexiga

A resolução também amplia o uso do medicamento Imfinzi (durvalumabe), que passa a ser indicado para o tratamento de adultos com câncer de bexiga músculo-invasivo que não podem fazer quimioterapia à base de cisplatina ou que a recusaram.

O produto deve ser usado em associação com enfortumabe vedotina antes da cirurgia e seguido de durvalumabe em monoterapia após a cistectomia radical, procedimento que remove toda a bexiga, os linfonodos próximos e estruturas adjacentes.