A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da fabricação e da venda de suplementos alimentares de pelo menos três empresas no país, após identificar irregularidades na produção e falhas de segurança. Entre os produtos afetados estão um spray de melatonina (frequentemente utilizado contra insônia) e itens com documentação insuficiente ou falhas graves em inspeções sanitárias. As informações são da Agência Brasil.

Irregularidades e produtos afetados O suplemento alimentar líquido Melatonina Spray-Norvy, fabricado pela Norvy Saúde, teve a venda e a fabricação suspensas. A Anvisa apontou que o ingrediente não foi avaliado em relação à segurança para uso sublingual — via de administração em que o produto é colocado debaixo da língua —, além de identificar a divulgação de alegações não aprovadas na propaganda, como promessas de sono mais rápido.

A medida também atingiu todos os suplementos da Nutrymed Indústria Farmacêutica e Alimentícia, após uma inspeção em Goiás constatar falhas graves, incluindo armazenamento inadequado, prazo de validade expirado, ausência de controle de qualidade e inadequação na potabilidade da água. Já a Morbach Nutri Complementos Alimentares teve dois produtos suspensos — Nutri Bluwey e Nutri AN-T — devido à falta de documentos para comprovar composição, qualidade e segurança, além do uso de ingredientes não autorizados.

O que dizem os citados

A reportagem entrou em contato com as empresas envolvidas e mantém aberto espaço para posicionamento. Em resposta, a Norvy Saúde informou que cumpre integralmente a determinação da agência reguladora, tendo encerrado as vendas, interrompido a distribuição e suspendido a divulgação do spray de melatonina em todos os canais. A empresa orienta os consumidores a interromperem o uso e disponibilizou canais de atendimento para a devolução integral do valor pago.