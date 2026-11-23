A previsão de chuvas acima da média até fevereiro preocupa produtores rurais do Paraná. Com estradas de terra em más condições, pontes danificadas e rodovias estaduais precárias, o setor agropecuário cobra do poder público um plano emergencial para garantir o transporte da produção e o acesso de moradores do campo a serviços básicos.

Em Paranavaí, no Noroeste do Estado, o avicultor Adailson Xavier conhece bem as dificuldades. Com dois aviários que abrigam 40 mil aves cada, ele precisa retirar os frangos quando completam 40 dias, independentemente das condições do tempo. O problema é que a propriedade depende de estradas de terra, com trechos de até 20 quilômetros.

“Se um caminhão atola, o frango morre no transporte ou há atraso no abate, é prejuízo que vem para o nosso bolso”, relata. A mesma estrada é utilizada por caminhões de ração, técnicos e ônibus escolares. Na região, uma ponte caída há mais de um ano obriga um vizinho a percorrer 20 quilômetros até a cidade, em vez dos sete que seriam necessários.

A situação também pressiona as prefeituras. Em Paranavaí, são mais de 500 quilômetros de estradas rurais, dos quais cerca de 40 apresentam problemas, segundo o secretário municipal de Agricultura, Tarcísio Barbosa de Souza. O município trabalha em regime emergencial, priorizando o escoamento da produção e o transporte escolar.

“Com muita chuva e barro, não tem o que fazer. A máquina não consegue trabalhar, porque, se mexer, piora”, afirma. Para ele, os municípios precisam de apoio financeiro dos governos estadual e federal.

Setor cobra plano emergencial

O Sistema FAEP defende a criação de um programa permanente de manutenção das estradas rurais, com recursos contínuos e critérios técnicos para definir as prioridades. A entidade também propõe um fundo estadual para ajudar os municípios, a modernização de pontes e o desenvolvimento de planos municipais de logística rural.

O presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, destaca que os problemas vão além do transporte de grãos e animais. “Quando uma vicinal fica intransitável, não é só a soja ou o frango que deixam de sair. O ônibus escolar não passa, o cidadão não chega ao posto de saúde, o trabalhador não chega à propriedade”, afirma.

O tamanho do desafio aparece em um levantamento do Esalq-Log, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). O Paraná tem 170 mil quilômetros de estradas vicinais, a quarta maior extensão do país. Desse total, 136,6 mil quilômetros estão em regiões classificadas pelo estudo como prioritárias.

O pesquisador do Esalq-Log Everton Lima Costa aponta a falta de drenagem e de cascalhamento regular como alguns dos principais problemas. Também chama a atenção para as pontes de madeira, que precisam de manutenção e poderiam ser substituídas por estruturas pré-moldadas, mais duráveis.

Problema se repete pelo Estado

Em Maringá, o produtor Antônio de Souza Gomes Neto relata que a Estrada do Guerra alaga quando chove. A água carrega entulho, entope as manilhas e invade a pista. Em outra via rural da região, a Estrada Mandacaru, uma ponte foi levada pela enchente e precisou ser interditada.

Em Rolândia, a presidente do Sindicato Rural, Gayza Maria de Paula Iacono, aponta dificuldades principalmente nas pontes utilizadas por máquinas agrícolas. Já na Estrada Rolândia-Pitangueiras, usada por caminhões de abatedouros e agroindústrias, a chuva dificulta a circulação dos veículos.

O secretário municipal de Infraestrutura, Lucinei Aparecido Masson, afirma que o município realiza intervenções nas estradas, mas enfrenta dificuldades para conseguir cascalho. Sobre as pontes, diz que há obras de recuperação em andamento.

Rodovia estadual também preocupa

As reclamações não se limitam às estradas rurais. Em Itambé, no Norte do Paraná, o produtor Élio Ramos denuncia as condições da PR-457, que liga o município a São Pedro do Ivaí. Segundo ele, o trecho apresenta pontos sem pavimentação adequada, com barro e valetas que dificultam a passagem de caminhões.

“Hoje fica só o trilho para um carro passar por vez. Quebra caminhão, caminhão tomba, estoura pneu e a gente fica parado, porque não dá para passar”, relata.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informou que negocia com a Prefeitura de Itambé a doação de um projeto de engenharia para pavimentar a PR-457 entre os dois municípios. Enquanto isso, afirma que realiza melhorias pontuais no trecho.

Em nota, a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab) informou que o Programa Estradas da Integração já viabilizou mais de R$ 3,8 bilhões em investimentos. Entre 2025 e 2026, foram formalizados 472 convênios com 274 municípios, contemplando aproximadamente 2,85 mil quilômetros de estradas rurais. Os convênios estão em diferentes etapas, da licitação à conclusão das obras.