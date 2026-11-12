El Niño deve trazer chuvas acima da média ao Paraná até março de 2027

O Paraná deve registrar chuvas acima da média em todas as regiões entre novembro deste ano e março de 2027, sob influência do El Niño. A previsão é do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que divulgou nesta quinta-feira (12) uma atualização sobre o fenômeno.

Os maiores impactos são esperados nos dois últimos meses de 2026, com destaque para o Centro-Oeste do Estado. A partir de dezembro, o volume de precipitação também deve aumentar no Litoral.

O El Niño está em estágio muito forte e deve continuar se intensificando até o início de 2027, quando a tendência é que comece a perder força gradualmente. Na faixa central do Oceano Pacífico equatorial, conhecida como região Niño 3.4 e utilizada como referência para o monitoramento do fenômeno, a temperatura da superfície do mar chegou a 2,5°C acima da média. O aquecimento é observado desde abril, e em outubro o fenômeno já havia alcançado a categoria mais elevada.

Chuvas intensas e preparação dos municípios

A previsão indica possibilidade de temporais mais frequentes e severos, com chuva concentrada em curtos períodos, ventos fortes, granizo e raios. Os efeitos já foram observados no Paraná neste mês: nos primeiros sete dias de novembro, o Simepar classificou um tornado em Maringá e microexplosões atmosféricas em Curitiba, Piraquara, Pinhais, São José dos Pinhais, Araucária, Clevelândia e Tijucas do Sul.

Os maiores acumulados previstos para novembro estão no Sudoeste, onde algumas cidades podem registrar entre 320 e 360 milímetros de chuva. Em janeiro de 2027, os acumulados podem se aproximar de 260 milímetros em cidades do Litoral, Oeste e Sudoeste.

Em fevereiro, o Litoral deve concentrar os maiores volumes, próximos desse patamar. Já em março, a previsão é de que nenhuma região ultrapasse 240 milímetros.

Apesar da expectativa de chuva, o Leste do Paraná também deve enfrentar períodos de vários dias secos e temperaturas elevadas entre dezembro e março, intercalados por episódios de precipitação.

Diante da previsão, a Defesa Civil Estadual intensificou as ações de prevenção nos municípios. Além disso, entre junho e agosto, o Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres também emitiu 1.247 alertas de diferentes níveis de severidade e outros 219 alertas extremos.