O trânsito nas rodovias do Paraná exige atenção dos motoristas nesta segunda-feira (23), após o feriado prolongado do Dia da Consciência Negra. O principal ponto de atenção é a BR-376, em Guaratuba, onde um acidente envolvendo caminhões provocou o bloqueio total da pista no sentido Santa Catarina.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada às 7h55, no quilômetro 674. Um caminhão carregado de frios colidiu na traseira de outro veículo que transportava milho. Com o impacto, o caminhão de frios pegou fogo.

Duas pessoas tiveram ferimentos leves. Outros dois veículos, um caminhão e um automóvel, também se envolveram no acidente, mas não tiveram contato com o incêndio e não houve vítimas nesses veículos. Até o momento das informações divulgadas, não havia previsão de liberação da pista.

Movimento nas rodovias federais

BR-277: O retorno do feriado mantém o movimento intenso na ligação entre o Litoral e Curitiba. A previsão da EPR Litoral Pioneiro é de aproximadamente 23,5 mil veículos circulando pelo trecho de São José dos Pinhais ao longo do dia, sendo cerca de 12,9 mil no sentido Curitiba e 10,6 mil em direção ao Litoral.

BR-277 e BR-376: Nos trechos administrados pela Via Araucária, nas regiões de Curitiba, Campo Largo e Balsa Nova, o tráfego segue moderado, mas os motoristas devem ficar atentos aos pontos com obras.

Interdições em rodovias estaduais

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) informa intervenções em diferentes rodovias estaduais:

PR-427: bloqueio total na ponte sobre o Rio da Várzea, na divisa entre Campo do Tenente e Lapa, a partir desta segunda-feira (23) até 30 de novembro, para obras estruturais.

bloqueio total na ponte sobre o Rio da Várzea, na divisa entre Campo do Tenente e Lapa, a partir desta segunda-feira (23) até 30 de novembro, para obras estruturais. PRC-466: interdição programada entre Pitanga e Turvo, na altura do quilômetro 223, das 14h às 17h, para detonação de rochas durante as obras de duplicação.

interdição programada entre Pitanga e Turvo, na altura do quilômetro 223, das 14h às 17h, para detonação de rochas durante as obras de duplicação. PR-160: obras e intervenções em Telêmaco Borba.

obras e intervenções em Telêmaco Borba. PR-090: serviços entre Ventania e Curiúva.

serviços entre Ventania e Curiúva. PR-340: obras entre Tunas do Paraná e Cerro Azul.

obras entre Tunas do Paraná e Cerro Azul. PR-092: intervenções na região de Rio Branco do Sul.