A primeira temporada de verão com a Ponte de Guaratuba em funcionamento será um teste para a mobilidade no Litoral. Inaugurada em maio, a estrutura deve facilitar o deslocamento entre Guaratuba e Matinhos, mas os acessos inacabados preocupam às vésperas da alta temporada, diante do risco de retenções.

Neste final de semana, junto com o feriado da Consciência Negra e as temperaturas agradáveis, o movimento foi muito grande e longas filas se formaram no sentido Matinhos/BR-277. No primeiro teste, ficou a preocupação.

O DER-PR identificou quatro pontos de atenção. Em Matinhos, a conversão à esquerda na PR-412, perto da Avenida JK, em direção a Caiobá, pode provocar filas. O bloqueio da PR-807 reduz as alternativas de circulação. Em Guaratuba, preocupam o retorno provisório para quem segue ao Cabaraquara, sinalizado por cones, e o semáforo de quatro tempos na PR-412, próximo ao Corpo de Bombeiros.

Caso as obras não sejam concluídas a tempo, uma das possibilidades avaliadas pelo DER-PR é viabilizar o acesso pela PR-807, ainda que em condições provisórias. A medida depende de avaliação técnica e não está confirmada. O departamento também informou que não realizou estudo específico para estimar o volume de veículos esperado na primeira temporada de verão com a ponte em operação.

O órgão também informa que a conclusão dos serviços depende de aditivos contratuais em análise no Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). Segundo o departamento, todos os esclarecimentos foram prestados e o consórcio responsável está preparado para retomar os trabalhos e finalizar as intervenções ainda neste ano.

Fornecedores ainda sem pagamento

A Tribuna apurou com fornecedores envolvidos na construção da Ponte de Guaratuba que os pagamentos em atraso ainda não foram totalmente regularizados. Um deles, que pediu para não ser identificado, afirma que sua empresa continua sem receber e considera impossível concluir os serviços neste ano e que faltam cerca de R$ 15 milhões para finalizar a obra.

Também relatou que a maioria dos fornecedores negocia o pagamento em quatro parcelas, mas sua empresa ainda aguarda os valores pendentes. “Pior que não recebemos nada ainda”, afirmou.

A situação já havia sido abordada pela Tribuna em reportagens sobre os atrasos nos pagamentos a fornecedores e os questionamentos do TCE-PR sobre aditivos da obra.

Prefeitura cobra conclusão dos acessos

Longas filas se formaram cortando toda Matinhos. Foto: Almir Alves / Matinhos Agora

A Prefeitura de Guaratuba cobra do Governo do Estado a conclusão dos acessos à ponte. Parte dos serviços depende de aditivos contratuais que estão em análise no Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR).

O município encaminhou ofício ao DER-PR solicitando urgência nas obras e levou o assunto à Assembleia Legislativa, na quinta-feira (12), por meio do deputado estadual Denian Couto (PL), que também oficiou o departamento. Na mesma data, o prefeito Mauricio Lense tratou do tema com a equipe de transição do governador eleito Sergio Moro.

A Prefeitura também negocia com o Estado a possibilidade de executar parte das intervenções em caráter emergencial, desde que com recursos estaduais. A proposta ainda está em análise.

Segundo o secretário municipal de Urbanismo, Vilmar Faria, a empresa responsável aguarda garantias de pagamento para retomar os trabalhos. “No meio desse impasse ficam os guaratubanos e os veranistas. Os acessos são muito importantes, e a Prefeitura está cobrando que sejam concluídos com urgência”, afirmou.

Policiamento reforçado para a temporada

A Polícia Rodoviária Estadual contará com o reforço de quase 100 policiais de outras regiões do Paraná durante a Operação Verão. As equipes também estarão presentes na própria Ponte de Guaratuba e nos trechos das rodovias estaduais que dão acesso ao Litoral.

Segundo o major Andriola, subcomandante do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a nova ligação deve facilitar o deslocamento entre Guaratuba e Matinhos, mas não elimina a possibilidade de congestionamentos. Ele reconhece que podem ocorrer gargalos nas chegadas aos municípios e afirma que as equipes vão acompanhar o comportamento do trânsito, orientar os motoristas e atuar para dar maior fluidez ao tráfego.

“Vai existir um fluxo, um aumento de veículos no Litoral e, consequentemente, um pouco de fila, um pouco de trânsito. Isso é natural e normal de uma região que recebe um fluxo de veículos muito maior do que a normalidade”, afirmou.

Natal, Réveillon, Carnaval e finais de semana estão entre os períodos que exigirão maior atenção. O movimento de chegada costuma se intensificar nas sextas-feiras, no fim da tarde, enquanto o retorno se concentra aos domingos, no fim da tarde, e nas segundas-feiras, no início da manhã.