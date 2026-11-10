Pintado à mão, silos em Paranaguá viram mega obra de arte

Uma intervenção artística de aproximadamente 6,5 mil metros quadrados está sendo realizada nos três silos do terminal Gexpo Oeste, da empresa Rocha, na área portuária de Paranaguá. A obra é pintada inteiramente à mão pela equipe da Blackbird, de Curitiba, e inclui um mapa do Brasil de 28 metros de altura.

Iniciado em julho, o projeto tem término previsto para novembro. Os silos têm 38 metros de altura cada. A execução envolve quatro artistas: Rodolfo Lima, responsável pela criação e coordenação, Lucas Santana, Rafael Lopes e Rafael Leal. Divididos em duas equipes, eles contam com o auxílio de plataformas elevatórias e o uso de cerca de duas toneladas de tinta.

A intervenção exige conciliação entre a pintura, as condições climáticas (chuva e vento) e a rotina operacional e de segurança do terminal.

A composição dos três painéis utiliza uma técnica que simula mosaicos e abrange diferentes elementos temáticos:

Mapa do Brasil: possui representações de construções históricas locais e uma composição de grãos.



possui representações de construções históricas locais e uma composição de grãos. Escoamento e fauna: retrata navios, silos, equipamentos de movimentação de cargas e três botos-cinza.



retrata navios, silos, equipamentos de movimentação de cargas e três botos-cinza. Cultura local: apresenta a figura de um caiçara com viola e vestimenta de fandango, o rio Itiberê, um sol de 15 metros de diâmetro e uma canoa de pesca artesanal.



apresenta a figura de um caiçara com viola e vestimenta de fandango, o rio Itiberê, um sol de 15 metros de diâmetro e uma canoa de pesca artesanal. Conexão visual: os painéis são interligados pela imagem do céu e por uma revoada de guarás.

Silos de empresa pintados por artistas de Curitiba. Foto: Divulgação

De acordo com a Gerente de Relações Institucionais da Rocha Terminais Portuários, Giana Custódio, a iniciativa surgiu como forma de integrar o empreendimento à paisagem local. “O mural é o nosso presente pelos 378 anos da cidade: pegamos um símbolo da atividade portuária e fizemos dele um painel, que conta a história de Paranaguá e mostra lugares que todo parnanguara reconhece”, afirma.

Além do aspecto visual, a pintura atua na renovação estética das estruturas industriais, que ficam expostas à ação do tempo e a resíduos da movimentação de grãos. A intervenção altera a aparência dos edifícios, mas não impede o acúmulo de sujeira nem substitui os serviços de manutenção e conservação das instalações.

A Blackbird já realizou trabalhos semelhantes no setor agroindustrial paranaense, como um mural de cerca de 3 mil metros quadrados na maltaria da Cooperativa Agrária, em Guarapuava, e outro de aproximadamente 20 mil metros quadrados na Maltaria Campos Gerais, em Ponta Grossa.