Governo garantiu abastecimento de diesel, mas preço subiu 8,4%

O litro de diesel nas bombas brasileiras saltou de R$ 6,46 para R$ 7,00 entre 12 de março e o fim de outubro, registrando alta de 8,4% conforme dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Quatro medidas provisórias do governo federal asseguraram o fornecimento do combustível, porém não impediram o aumento. As informações são da Gazeta do Povo.

A escalada internacional do petróleo tipo brent explica a pressão sobre os preços domésticos. Nos últimos 12 meses, o barril acumulou valorização de 47,32%, negociado a US$ 93,80 em 9 de novembro, segundo o portal Investing.com. Conflitos militares no Oriente Médio e na Rússia danificaram infraestruturas de processamento e fecharam cerca de 4% da capacidade global de refino, conforme aponta Mônica Araújo, economista-chefe da Invest Smart XP.

O mercado precifica o risco de interrupção no abastecimento, não apenas a capacidade disponível. Custos de seguro marítimo e reroteamento de cargas elevam o valor do barril entregue, mesmo sem escassez física do produto. Sérgio Araújo, presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), afirma que os subsídios facilitaram as importações de óleo diesel. Nos dez primeiros meses de 2026, as importações físicas cresceram 20% em relação ao mesmo período de 2025.

Inflação e alimentos pressionados pelo combustível

O encarecimento do diesel impacta diretamente a inflação, com efeito concentrado nos alimentos consumidos em casa. Produtos in natura como frutas e hortaliças sofrem mais, pois dependem quase integralmente do transporte rodoviário entre fazenda e centro de distribuição. Na lavoura, a época de plantio amplia o uso de combustível por tratores e caminhões justamente quando o produtor mais necessita de capital de giro.

O Brasil importa de 25% a 30% do diesel consumido, e a disparada das cotações internacionais comprimiu as margens de importação da Petrobras. A estatal manteve preços abaixo da paridade de importação e exportação. Mesmo com as subvenções governamentais, a Petrobras consumiu todo o colchão financeiro de R$ 8,4 bilhões acumulado no primeiro semestre. Para o BTG, tornou-se improvável que a empresa cumpra sua política de preços em 2026.

Kassio Seefeld, CEO e cofundador da TruckPag, avalia que o risco de desabastecimento existe, mas é localizado e vinculado a preço. Regiões que dependem mais do produto importado e de refinarias privadas, como Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sentem primeiro, com atraso de entrega e preço mais alto em alguns pontos. Atrasos de entrega chegaram a ocorrer no Rio Grande do Sul, onde a Farsul relatou restrição de oferta.

Agronegócio e indústria absorvem o impacto

O encarecimento do diesel já aparece nos balanços de empresas dependentes de frete. Na fabricante de alimentos M. Dias Branco, o frete mais caro anulou parte dos ganhos esperados com a queda das commodities e a valorização do real, segundo analistas do BTG Pactual. Na gaúcha Camil Alimentos, os custos de frete por tonelada subiram 8% na comparação trimestral e anual. Na Suzano, do segmento de papel e celulose, o impacto veio dos fretes, produtos químicos e insumos, mitigado apenas parcialmente por hedge.

Levantamento da Nobel Trading mostra que o frete se tornou um dos componentes mais críticos na formação de preços dos fertilizantes no mercado interno. No caso do cloreto de potássio, a logística responde por 11% a 17% do preço, ante 9% a 13% um ano antes. Na rota de Paranaguá a Rondonópolis, o frete de caminhão atingiu R$ 400 por tonelada, alta equivalente a US$ 20 em apenas um mês.

Como o diesel representa de 40% a 50% dos custos do frete rodoviário de longa distância, sua alta encareceu o modal rodoviário e ampliou o poder de precificação da Rumo, maior operadora privada de ferrovias de carga do Brasil. Segundo a XP Investimentos, caso a subvenção não seja renovada, haverá aumento potencial de aproximadamente 13% no preço vendido na bomba. Em comunicado divulgado em 8 de novembro, a NTC&Logística alertou para aumento significativo dos custos do transporte rodoviário a partir de 1º de janeiro de 2027 e para a inevitabilidade de repasses aos fretes.