Trânsito em Curitiba hoje: obras viárias e mudança no sentido de ruas

Motoristas e pedestres que circulam por Curitiba nesta terça-feira (10/11) encontram pontos de atenção redobrada na malha urbana. O principal gargalo da mobilidade local concentra-se no bairro Água Verde, onde obras de reconstrução no pavimento histórico provocam interdição total em um importante corredor de ligação.

Paralelamente, os condutores devem ficar atentos às alterações definitivas de fluxo e preferência de tráfego recém implantadas nas regiões do São Braz, Uberaba e nos acessos à Rodovia dos Minérios, no Abranches.

Obras e Bloqueios em Vigor

Rua Silveira Peixoto (Água Verde)

Data de início: 26 de outubro de 2026

26 de outubro de 2026 Duração prevista: Longa duração (serviços contínuos de recuperação estrutural)

Longa duração (serviços contínuos de recuperação estrutural) Impacto para o motorista: O tráfego de veículos segue totalmente bloqueado no trecho compreendido entre a Avenida do Batel e a Avenida Visconde de Guarapuava, estendendo-se até a altura do número 1.273. A intervenção envolve escavação profunda da via, implantação de nova base fundacional e o reassentamento do pavimento de paralelepípedos. A passagem pelo local está restrita a moradores e comerciantes da quadra. A recomendação é evitar a região e buscar caminhos alternativos pelas vias paralelas da rede viária do Água Verde e Batel.

Rua Tamoios (Portão e Vila Izabel)

Data de início: 2 de novembro de 2026

2 de novembro de 2026 Duração prevista: Etapa de requalificação contínua do pavimento

Etapa de requalificação contínua do pavimento Impacto para o motorista: Após passar por bloqueio total, a via opera com retenção parcial e circulação em meia pista para os serviços de fresagem e aplicação de novo asfalto. A medida exige velocidade reduzida dos condutores e causa atenção extra no fluxo compartilhado com as linhas do transporte coletivo.

Mudanças Permanentes em Processo de Consolidação

Cruzamentos da Rodovia dos Minérios (Abranches)

Data de implantação: 6 de novembro de 2026 (há 4 dias)

6 de novembro de 2026 (há 4 dias) Prazo de consolidação: Mudança permanente

Mudança permanente Impacto para o motorista: Os cruzamentos viários que conectam a malha urbana do bairro Abranches à Rodovia dos Minérios passaram a operar sob novas regras de preferência de tráfego. O trecho conta com reforço de pintura de solo e nova sinalização vertical para orientar as conversões de retorno e acesso rodoviário.

Rua Adelina Ferreira Muller (São Braz)

Data de implantação: 5 de novembro de 2026 (há 5 dias)

5 de novembro de 2026 (há 5 dias) Prazo de consolidação: Mudança permanente

Mudança permanente Impacto para o motorista: A via teve o sentido de circulação alterado, além de passar por uma reorganização nas regras de preferência nos cruzamentos locais. A mudança visa melhorar a fluidez interna do bairro São Braz, exigindo cuidado reforçado dos motoristas que trafegam pelo trecho recém-sinalizado.

Rua Manoel Soares Gomes (Uberaba)

Data de implantação: 4 de novembro de 2026 (há 6 dias)

4 de novembro de 2026 (há 6 dias) Prazo de consolidação: Mudança permanente

Mudança permanente Impacto para o motorista: O trânsito passou a operar em sentido único de circulação. A mão única vale no sentido que vai da Avenida Comendador Franco em direção à Avenida Senador Salgado Filho, alterando as opções de conversão para quem acessa o bairro a partir do corredor da Avenida das Torres.