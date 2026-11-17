A primeira temporada de verão com a Ponte de Guaratuba em funcionamento deve marcar uma nova fase para o turismo no Litoral do Paraná. A ligação entre Guaratuba e Matinhos deve ampliar a circulação de visitantes, enquanto a concentração dos feriados em um período mais curto pode intensificar o movimento em fins de semana.

Em Guaratuba, a prefeitura projeta aumento de 20% a 30% no número de visitantes em relação a temporadas anteriores, atribuído à facilidade de acesso com a ponte e ao fim da travessia por ferry-boat.

O prefeito Maurício Lense defende reforço proporcional das forças estaduais. “Não trabalhamos com a hipótese de redução, pelo contrário: a Operação Verão deste ano precisa ser a mais equipada da história para acompanhar esse novo momento de Guaratuba”, afirmou.

Pontal do Paraná não tem estimativa consolidada de público para 2026/2027, mas espera grande circulação nos balneários. A prefeitura destaca as obras de revitalização da orla e informa que ainda não recebeu confirmação sobre o efetivo estadual destinado ao município.

Como referência, cita levantamento do governo estadual que apontou alta de até 30% na procura por hospedagens e imóveis para aluguel em determinados períodos da temporada passada.

Em Matinhos, o prefeito Eduardo Dalmora prevê uma temporada mais curta, com concentração de turistas em fins de semana e feriados e possibilidade de alta ocupação em hotéis e pousadas. A prefeitura prepara serviços de limpeza e manutenção das praias, recolhimento de resíduos e entulhos, pavimentação e drenagem, incluindo limpeza de galerias e desassoreamento de rios.

Comércio aposta no movimento

Em Pontal, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola (ACIAPAR) avalia que a concentração de visitantes em uma temporada mais curta pode favorecer comerciantes e prestadores de serviços. A entidade vê potencial de atração nas obras da orla, mas teme um verão chuvoso associado ao El Niño.

Também aguarda definições do governo estadual sobre a continuidade do Verão Maior Paraná em sua estrutura completa, incluindo os shows anunciados. Para Roberto Stelmacki Junior, vice-presidente da entidade, o fim de ano e o verão são decisivos para a receita de muitos negócios locais.

Em Matinhos e Guaratuba, as associações comerciais apostam na integração dos destinos e no aumento do fluxo com a ponte. Felipe Nascimento, presidente da Associação Comercial de Matinhos, defende divulgar o Litoral como destino único, estimulando turistas a conhecerem diferentes municípios.

A ACIG, de Guaratuba, espera movimento maior com o fim do ferry-boat, o Réveillon e a programação do Verão Maior Paraná. A entidade, porém, alerta que os acessos à ponte, tanto no sentido de Matinhos quanto do Cabaraquara, ainda não estão concluídos. Segundo Daianna Lara, diretora de comunicação da ACIG, as obras podem provocar filas nos dias de pico, reduzir o tempo de permanência dos turistas e afetar o consumo no comércio.

El Niño e previsão de chuva

O Litoral deve registrar aumento no volume de chuvas a partir de dezembro, segundo atualização do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) divulgada em 12 de novembro. A previsão é de acumulados entre 220 mm e 240 mm no mês e de até 260 mm em municípios litorâneos em janeiro de 2027.

O cenário está associado ao fortalecimento do El Niño, que favorece chuvas acima da média no Paraná entre novembro e março, com possibilidade de precipitações intensas em curtos períodos e temporais com ventos fortes, granizo e raios.

Segurança reforçada com novo batalhão

O aumento da população durante a temporada exige planejamento dos serviços públicos, da infraestrutura e da segurança. Uma das indefinições é o efetivo das forças estaduais que será destinado à região durante a Operação Verão.

Em 10 de novembro, representantes das cinco forças estaduais de segurança se reuniram em Pontal do Paraná, em encontro promovido pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), dentro do projeto Cidade Segura. Foram avaliados indicadores e alinhadas estratégias para os municípios litorâneos.

O governo estadual ainda não informou quantos policiais serão mobilizados nem como o efetivo será distribuído. A reunião também abordou o enfrentamento à violência contra a mulher e a Patrulha Maria da Penha. Esta será ainda a primeira temporada do Batalhão Bombeiro Militar Marítimo, responsável pela prevenção, busca e salvamento aquático em toda a orla paranaense.