Moradores de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, terão uma nova opção de compras, alimentação e serviços a partir do início de dezembro. O Vértice, empreendimento que ocupará o antigo prédio da Lojas Santista, na esquina das avenidas Victor do Amaral e Archelau de Almeida Torres, terá 30 lojas e previsão de gerar mais de 80 empregos diretos.

As obras do novo shopping em Araucária estão na fase final e os lojistas já trabalham na montagem e no acabamento dos espaços para a inauguração. À Tribuna do Paraná, os responsáveis pelo projeto afirmaram que praticamente todas as operações estarão funcionando na abertura. Atualmente, restam apenas três espaços disponíveis para locação.

Entre as marcas confirmadas para o Vértice estão L’Occitane, Piccadilly, Piticas, Farmácias Farmãe, Milklandia, Touti, B2 Case, oh!mymake!, Sandaliaria e Kinder Park, além de um salão de beleza.

Shopping terá praça de alimentação com oito operações

O empreendimento também contará com uma praça de alimentação, que reunirá opções de gastronomia. Entre as operações confirmadas estão Go Coffee, Remembeer, Sushi Chang, Neto’s Burguer e Pizza, Gotas de Cacau, Spedini e It’s Grill, além de uma pastelaria.

Outro espaço será dedicado à saúde e ao bem-estar, com previsão de abertura em 2027. A proposta é reunir diferentes serviços em um mesmo endereço, ampliando as opções para os moradores da cidade.

O Vértice contará com estacionamento coberto com capacidade para até 50 carros. A entrada será gratuita até o final de 2026. A política de cobrança a partir de janeiro de 2027 ainda não foi detalhada.

Investimento ultrapassa R$ 20 milhões

A implantação do empreendimento representa um investimento superior a R$ 4 milhões, sem considerar o valor do imóvel. Ao incluir os recursos já aplicados na construção do prédio, o investimento total ultrapassa R$ 20 milhões, segundo os responsáveis pelo projeto.

A expectativa é de geração de mais de 80 empregos diretos com a chegada das operações. O empreendimento também busca impulsionar o comércio local e contribuir para a revitalização da região central de Araucária.

O nome Vértice faz referência à formação de seu idealizador, Gidel Messagi, professor de matemática. A escolha está relacionada ao conceito geométrico de vértice como ponto de encontro, em alusão à localização do empreendimento, no cruzamento de duas importantes avenidas de Araucária.