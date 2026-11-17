A montagem das duas novas unidades geradoras da Usina de Foz do Areia, no Rio Iguaçu, na cidade de Pinhão, já começou. A Copel recebeu e acondicionou na casa de força da hidrelétrica as primeiras virolas, grandes anéis de chapa de aço que serão unidos e soldados para formar os tubos de retorno da água ao rio.

Com investimento de R$ 1,3 bilhão, a ampliação vai aumentar em cerca de 50% a capacidade de geração da usina. Cada nova unidade terá potência de 430 megawatts (MW). Juntas, vão acrescentar 860 MW à hidrelétrica, que passará dos atuais 1.676 MW para 2.536 MW.

A casa de força já conta com quatro unidades em operação, e o projeto original da usina, concebido na década de 1970, previa dois poços adicionais para permitir justamente essa expansão.

As obras serão executadas sem desapropriações ou alagamento de novas áreas. O reservatório continuará nas condições atuais, e a conexão da usina com o Sistema Interligado Nacional (SIN) já comporta o aumento de capacidade. A subestação também passará por modernização de equipamentos.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estabeleceu 1º de agosto de 2030 como prazo para a entrada em operação das novas unidades. A ampliação foi viabilizada pelo Leilão de Reserva de Capacidade na Forma de Potência (LRCAP), promovido pelo governo federal para reforçar a segurança do sistema elétrico.

A Copel venceu o certame, em março de 2026, com os projetos de ampliação de Foz do Areia e da Usina de Segredo. Juntas, as duas iniciativas devem elevar em cerca de 33% a capacidade de geração de energia da companhia.