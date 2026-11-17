A construção de três Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) nos bairros Sítio Cercado e Campo de Santana, em Curitiba, poderá receber R$ 15,9 milhões em investimentos. O crédito adicional destinado às obras foi aprovado em primeiro turno pela Câmara Municipal nesta terça-feira (17). Juntas, as unidades têm capacidade prevista para atender 560 crianças de 0 a 5 anos.

A proposta ainda precisa passar por uma segunda votação, marcada para quarta-feira (18). Mesmo com a aprovação definitiva, as construções não começarão imediatamente, pois dependerão de procedimentos administrativos, incluindo a realização de licitações.

Um dos CMEIs está previsto para o Sítio Cercado, com capacidade para 120 crianças. Os outros dois seriam instalados no Campo de Santana, com capacidade para receber 220 crianças cada. Segundo a justificativa da Prefeitura, os terrenos foram escolhidos a partir da identificação de demanda por vagas na educação infantil.

Onde poderão ser construídos os três novos CMEIs de Curitiba?

As três unidades estão previstas para terrenos que já pertencem ao Município. Confira os endereços e os valores destinados a cada obra:

Sítio Cercado: Rua Mandirituba, n° 2.660. Capacidade para 120 crianças, com investimento previsto de R$ 3.418.906,32;

Campo de Santana: Estrada Delegado Bruno de Almeida, n° 8.170. Capacidade para 220 crianças, com investimento previsto de R$ 6.267.994,92;

Campo de Santana: Rua Melânia Zeni Visinoni, n° 340. Capacidade para 220 crianças, com investimento previsto de R$ 6.267.994,92.

Os recursos são provenientes de excesso de arrecadação na fonte destinada à Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculada ao Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente.

O projeto também prevê a inclusão de uma ação orçamentária específica para as obras no Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

A abertura do crédito autoriza a destinação dos recursos para as construções, mas não significa que as obras já estejam contratadas ou tenham data para começar. A execução dependerá das etapas administrativas necessárias, incluindo licitações.

Vereadores cobram mais vagas e recursos para creches

Durante a discussão, vereadores destacaram a falta de vagas na educação infantil e a necessidade de ampliar a rede municipal. Serginho do Posto (PSD) citou dificuldades até mesmo na rede particular, enquanto Marcos Vieira (PDT) ressaltou a demanda das famílias do Campo de Santana.

Camilla Gonda (PSB) questionou o cumprimento da promessa de campanha de construir 36 CMEIs e citou 6.933 intenções de vagas ativas para crianças de 0 a 3 anos em setembro. Apesar das cobranças, confirmou voto favorável ao projeto.

A busca por recursos federais para novas unidades também foi defendida por Angelo Vanhoni (PT), que sugeriu articulação com o Ministério da Educação. Já Giorgia Prates (PT) reforçou a importância de ampliar a rede própria.

O projeto ainda passa por segundo turno nesta quarta-feira (18). Se aprovado, seguirá para sanção do prefeito.