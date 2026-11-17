A Região Sul do Brasil contabiliza 28 tornados confirmados até o momento neste ano, de acordo com as Defesas Civis estaduais. O estado do Paraná é o que mais concentra os registros, com 13 tornados chamados “supercelulares” e outros dois fenômenos do tipo landspout, formados por correntes de ar em rotação próximas à superfície, sem depender de uma supercélula.

O Rio Grande do Sul soma sete tornados confirmados, enquanto Santa Catarina teve seis. Em poucos dias no início deste mês, a sequência de fenômenos chamou a atenção: entre os dias 2 e 7 de novembro, sete tornados foram confirmados na Região Sul.

Nos Estados Unidos, país conhecido pela frequência desses fenômenos, a temporada de tornados se concentra principalmente entre março e junho, com pico em maio. No Brasil, meteorologistas também identificam um período do ano mais favorável à formação desses eventos.

“Historicamente, os meses que mais concentram registros de tornados no Sul do Brasil são entre julho e outubro, ou seja entre meados do inverno e início da primavera”, afirma o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) Ernani Nascimento.

Super El Niño, mudanças climáticas ou estações dos tornados?

As tempestades severas estão associadas a diferentes fenômenos destrutivos, como:

granizo,

rajadas intensas de vento,

microexplosões atmosféricas,

tornados.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a formação de tornados depende de uma combinação de fatores atmosféricos, entre eles a disponibilidade de calor e umidade e os mecanismos que impulsionam o ar para níveis mais altos. Esses eventos podem acontecer com maior frequência na estação da primavera ou na do verão, mas também podem ser registrados em outros momentos.

Essas condições favorecem o desenvolvimento de nuvens com grande extensão vertical, capazes de provocar chuva intensa, descargas elétricas e ventos fortes. Entre as ocorrências estão as microexplosões atmosféricas (downbursts). Elas se caracterizam por fortes correntes de ar descendentes que atingem o solo e se espalham horizontalmente, produzindo rajadas potencialmente destrutivas.

Outro fator que interfere na formação das tempestades é o comportamento dos ventos em diferentes altitudes. O meteorologista do Inmet Lucas Coelho explica que as mudanças de velocidade e direção dessas correntes favorecem o desenvolvimento de sistemas chamados, pelos termos técnicos da área, como mais organizados.

“Em determinadas situações, mudanças na velocidade e na direção dos ventos com a altura, um fenômeno conhecido como ‘cisalhamento vertical do vento’ também favorece a organização e a intensificação das tempestades”. Coelho ressalta que a influência do El Niño sobre a ocorrência de tornados não é direta.

Mesmo quando o fenômeno altera a circulação atmosférica, não existe uma relação automática entre sua intensidade e o número de ocorrências. “O El Niño é uma oscilação climática de escala interanual, com efeitos que se estendem por vários meses”, detalha ele.

“Os tornados, por outro lado, são fenômenos de curta duração e pequena escala espacial, geralmente associados a condições específicas durante tempestades intensas. Não necessariamente o El Niño é o causador desse possível aumento de eventos”, explica o meteorologista.

Mudanças no cenário de tempestades severas no Sul

Embora o número de registros de tornados tenha aumentado, ainda não há consenso sobre uma possível elevação na frequência real dos tornados — a relação entre esses fenômenos e as mudanças nas condições atmosféricas segue em investigação, conforme evidencia o pesquisador do Inpe Ernani Nascimento.

O pesquisador, porém, aponta sinais de alteração no oeste da Região Sul. “Existe evidência preliminar de que o setor oeste da Região Sul do Brasil tem experimentado, nos últimos 40 anos, um aumento na frequência de condições meteorológicas particularmente favoráveis à geração de tempestades severas, que são tempestades capazes de produzir tornados”, explica o pesquisador.

Nascimento ressalta que ainda faltam estudos históricos para determinar se os tornados ficaram mais intensos ao longo do tempo. Apesar dessa limitação, ele destaca o volume de registros de fenômenos intensos no centro-sul do país no período recente.

“O final de 2025 e o ano de 2026 foram prolíficos na documentação de tornados intensos no centro-sul do Brasil. Para este ano, isso pode ser resultado da influência deste intenso El Niño em promover condições mais frequentemente propícias a tempestades rotativas nesta parte do país”, afirma.

Encontro de massas de ar favorece tornados

A concentração de tornados no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul está relacionada à combinação de massas de ar e correntes de vento que atuam sobre a região.

“O Sul do Brasil encontra-se numa região onde o ar quente e úmido trazido da Bacia Amazônica por ventos intensos de norte situados a cerca de 2 quilômetros de altura — fenômeno tecnicamente conhecido como ‘jato de baixos níveis‘ — encontra-se com ventos de sudoeste a cerca de 5 quilômetros de altura que transportam ar frio e seco proveniente dos Andes e da Patagônia”, detalha o pesquisador.

Segundo Nascimento, o encontro dessas correntes provoca contrastes de temperatura, umidade, direção e velocidade dos ventos em diferentes altitudes. Essa configuração favorece a instabilidade atmosférica e cria condições para o desenvolvimento de tempestades rotativas, conhecidas como supercélulas.