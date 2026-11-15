Tornado, microexplosão e landspout: quais fenômenos meteorológicos atingiram o Paraná neste ano

O Paraná tem enfrentado uma sequência de fenômenos climáticos extremos em 2026, com registros de tornados, microexplosões atmosféricas, granizo e ventos associados a ciclones. Os episódios atingiram diferentes regiões do estado, provocaram estragos e deixaram moradores em alerta diante da força das tempestades.

Somente neste ano, foram registrados 13 tornados em municípios paranaenses. No segundo semestre, mais de 212 cidades também sofreram com a queda de granizo. Já nos primeiros dias de novembro, cinco municípios foram atingidos por microexplosões atmosféricas.

Além dos fenômenos já registrados, o Paraná está na rota de um novo ciclone extratropical, previsto para chegar ao estado na próxima terça-feira (17). Veja, a seguir, quais fenômenos climáticos têm atingido o Paraná e entenda as características de cada um.

Tornados

Em 2026, o Paraná já registrou 13 tornados. O fenômeno acontece quando há uma coluna de ar em rotação violenta e destrutiva, que se estende da base de uma nuvem de tempestade até tocar o solo.

Entre os eventos registrados neste ano, Piraí do Sul foi atingida por um tornado F3, com ventos entre 253 e 332 km/h, em agosto. O mais recente aconteceu em Maringá, onde o fenômeno recebeu a classificação F2.

Outras cidades atingidas por tornados foram Mercedes; Piraquara; São José dos Pinhais; Foz do Iguaçu; Reserva; Nova Cantu; Laranjeiras do Sul; Turvo; Inácio Martins; Cruz Machado; Jaguariaíva; Candói; Castro; Pinhão; Guarapuava; Nova Aurora; Telêmaco Borba; Francisco Alves; Goioerê; Quarto Centenário; Francisco Beltrão; Carambeí; Ponta Grossa; Ivaiporã; e Arapuã.

Microexplosão atmosférica (microburst)

O microburst, ou microexplosão atmosférica, é uma coluna localizada e muito intensa de ar frio, que despenca de uma nuvem de tempestade e atinge o solo com grande força.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) explica que, nesse caso, o ar se espalha para os lados, como uma explosão. A classificação de microexplosão é usada quando o fenômeno ocorre em uma área com menos de 4 quilômetros. Acima dessa extensão, é considerado uma “macroexplosão”.

Só nos primeiros dias de novembro, cinco cidades foram atingidas pelo fenômeno: Curitiba; Piraquara; Araucária; Clevelândia; e Tijucas do Sul.

Tornado lansdpout

O tornado landspout é um fenômeno caracterizado por uma nuvem em formato de funil, de fraca intensidade e curta duração. De acordo com o Simepar, ele se origina de pequenos redemoinhos na superfície e é menos destrutivo do que os tornados comuns.

A formação assustou moradores de Ponta Grossa e Carambeí, no início de outubro. O tornado se formou durante a tarde, no limite entre os dois municípios.

Ciclone

Um ciclone é uma área fechada de baixa pressão atmosférica, onde os ventos giram em círculo. O ar quente e úmido sobe no centro da baixa pressão, formando grandes nuvens carregadas, chuva e ventos fortes.

Há previsão de que um ciclone extratropical atinja o Sul do Brasil e chegue ao Paraná na próxima terça-feira (17). Segundo o Simepar, o sistema deve se formar na costa centro-sul da Argentina, o que deve reduzir o potencial de impactos no estado.

Granizo

De forma simples, o granizo é uma chuva de pedras de gelo. Ele se desenvolve no interior de grandes nuvens de tempestade, que são levadas a grandes altitudes, onde as temperaturas ficam abaixo de zero. As gotículas de água congelam e acumulam camadas de gelo à medida que a nuvem se movimenta para cima e para baixo. Quando ficam pesadas demais, as pedras de gelo despencam.

Mais de 212 municípios do Paraná sofreram com quedas de granizo apenas no segundo semestre de 2026. Um dos episódios mais severos aconteceu em Cândido de Abreu e Renascença, que tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal devido aos estragos.