Novo ciclone pode trazer temporais ao Sul; Simepar esclarece riscos para o Paraná

Um novo ciclone extratropical pode provocar chuva intensa, ventos acima de 100 km/h e tempestades severas no Sul do Brasil no início da próxima semana. As projeções indicam acumulados que podem chegar a 200 milímetros em algumas áreas da região. Mas, apesar do alerta, o Paraná não deve estar entre os locais mais afetados diretamente pelo fenômeno.

A avaliação é do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que acompanha a formação do sistema prevista para terça-feira (17).

De acordo com a meteorologista Julia Munhoz, o ciclone deve se formar longe do território paranaense, na costa centro-sul da Argentina, o que reduz o potencial de impactos no estado. “Tem um ciclone extratropical na terça, mas o centro dele está na costa do centro-sul da Argentina, ou seja, bem longe”, explica.

A previsão de chuvas intensas e rajadas superiores a 100 km/h foi divulgada pelo Meteored, que aponta a possibilidade de um sistema de intensidade muito alta. Os volumes próximos de 200 milímetros, porém, são estimativas para áreas do Sul do Brasil e não significam que essa quantidade de chuva esteja prevista especificamente para o Paraná.

O Simepar já monitora outro possível ciclone para sexta-feira (20), nas proximidades do Uruguai e do Rio Grande do Sul. A tendência, segundo Julia, é que o sistema avance em direção ao Oceano Atlântico, afastando-se do continente.

E o risco de tornados e microexplosões?

A possibilidade de tempestades severas também chama a atenção para fenômenos mais extremos, especialmente depois dos episódios recentes de tempo destrutivo no Paraná. Entretanto, a formação de tornados e microexplosões depende de condições atmosféricas bastante específicas, que não podem ser determinadas com vários dias de antecedência.

“Sempre que há previsão de tempestades severas há possibilidade de formação de supercélulas que podem desenvolver estes fenômenos”, explica Julia.

A meteorologista ressalta que esses eventos têm previsibilidade de curto prazo. Portanto, embora o cenário de instabilidade exija acompanhamento, não há indicação específica de que tornados ou microexplosões vão ocorrer no Paraná durante a passagem do sistema.

Chuva começa no fim de semana e pode voltar no feriado

Mesmo com o ciclone distante, os paranaenses devem enfrentar dias de tempo instável. O sábado (14) começa com sol na maior parte do estado, mas a chuva pode aparecer entre a tarde e a noite, principalmente no Oeste e no Sul.

No domingo (15), o calor continua e as condições para temporais aumentam. No Oeste e no Noroeste, as pancadas mais fortes podem começar ainda durante a madrugada e a manhã. Nas demais regiões, a instabilidade tende a se intensificar à tarde.

A segunda-feira (16) será marcada por chuvas mais isoladas, especialmente na segunda metade do dia. Já na terça-feira (17), quando está prevista a formação do ciclone, a metade Sul do Paraná concentra a maior possibilidade de temporais.

A quarta-feira (18) deve trazer uma trégua, com diminuição das instabilidades. A melhora, no entanto, será passageira: entre quinta (19) e sexta-feira (20), feriado do Dia Nacional da Consciência Negra, novas áreas de chuva poderão se formar em diferentes regiões do estado.

Embora o ciclone previsto para terça-feira não deva atingir diretamente o Paraná, a sequência de dias instáveis exige atenção às atualizações meteorológicas. A intensidade e a localização das tempestades poderão ser definidas com maior precisão à medida que os sistemas se aproximarem.