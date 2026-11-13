Onde o condomínio mais subiu em Curitiba? Ranking aponta alta de até 47%

A conta do condomínio ficou mais cara em Curitiba, mas em alguns bairros o aumento foi quase três vezes maior que a média da cidade. No Boqueirão, por exemplo, a taxa anunciada saltou 47,4% em um ano, enquanto no Campo Comprido a alta chegou a 45,5%. E não foram os bairros com os condomínios mais caros que registraram os maiores reajustes.

Entre janeiro e outubro de 2026, o valor médio das taxas de condomínio anunciadas em imóveis à venda na capital subiu 15,8%, em comparação com o mesmo período de 2025. O levantamento foi realizado pela Loft, empresa do setor imobiliário, a partir de 63 mil anúncios publicados em portais especializados.

O Boqueirão lidera o ranking, com a média passando de R$ 158 para R$ 233. Apesar do aumento expressivo, o bairro continua com uma das taxas mais baixas entre os locais analisados.

A situação é diferente no Campo Comprido, onde o condomínio médio passou de R$ 723 para R$ 1.053, um acréscimo de R$ 330. Com isso, o bairro passou a ocupar a quinta posição entre os condomínios mais caros da capital.

Aumentos não significam condomínios mais caros

Um detalhe chama a atenção no levantamento: quatro dos cinco bairros com os maiores aumentos ainda apresentam taxas médias inferiores a R$ 500. É o caso do Boqueirão, Uberaba, Hauer e Cajuru.

No Hauer, por exemplo, o valor médio subiu 35,5%, mas o condomínio por metro quadrado avançou 78,7%. Segundo a análise da Loft, esse comportamento indica que a elevação não está relacionada apenas ao tamanho dos imóveis anunciados.

Já no Campo Comprido, o cenário é diferente. Embora a taxa média tenha aumentado 45,5%, o valor por metro quadrado cresceu apenas 8,7%. Isso sugere que parte da diferença está relacionada à presença de imóveis maiores entre os anúncios de 2026.

Para Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, o condomínio merece atenção especial de quem pretende comprar um imóvel. “A taxa de condomínio é um gasto relevante para quem está procurando imóvel, porque ela dificilmente vai diminuir ao longo do tempo, e é algo que requer pagamento recorrente”, afirma.

Segundo a empresa, o valor do condomínio está entre os três fatores mais considerados pelos consumidores na procura por um imóvel.

Batel e Mossunguê continuam os mais caros

Se o Boqueirão lidera os aumentos, é no Batel que aparece a maior taxa média de condomínio de Curitiba: R$ 1.483. O bairro registrou alta de 12,3% no período, abaixo do crescimento médio de 15,8% observado na cidade.

O Mossunguê ocupa a segunda posição, com R$ 1.452 e aumento de 23,8%. Em seguida estão Bigorrilho (R$ 1.089), Hugo Lange (R$ 1.087) e Campo Comprido (R$ 1.053).

Entre os 15 bairros com as taxas mais elevadas, nenhum apresentou redução na comparação anual. As menores altas desse grupo foram registradas no Ahú (5,3%), Hugo Lange e Centro Cívico (7,8% cada), Cabral (9,6%) e Mercês (9,8%).

O que considerar antes de comprar um imóvel

Os números representam as taxas informadas em anúncios de apartamentos e casas à venda, e não necessariamente os valores efetivamente cobrados pelos condomínios. Também não houve correção pela inflação.

Para identificar os maiores aumentos, a Loft considerou bairros com pelo menos dois mil anúncios em cada período, além de critérios para reduzir distorções provocadas por mudanças no perfil dos imóveis ofertados.

Isso significa que uma alta na média de determinado bairro não corresponde, necessariamente, ao reajuste aplicado aos moradores de um mesmo edifício. Ainda assim, os dados ajudam a mostrar como o custo mensal de morar em condomínio varia entre diferentes regiões de Curitiba.