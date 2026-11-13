BYD estreia protótipo de caminhão elétrico de 60 toneladas e baterias Blade, já usadas em carros

A BYD apresentou na Fenatran 2026 um portfólio ampliado de caminhões elétricos. A principal novidade é a chegada da bateria Blade — tecnologia já utilizada nos carros de passeio da marca — aos caminhões da fabricante. O principal destaque para o transporte pesado é o protótipo de cavalo mecânico 100% elétrico, com Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de 60 toneladas. O modelo integra as pesquisas da empresa para viabilizar a propulsão elétrica em rotas rodoviárias de maior capacidade.

Segundo a BYD, dez unidades do cavalo mecânico elétrico já operam em fase de testes no complexo industrial da companhia em Camaçari (BA). A operação avalia desempenho, consumo de energia, autonomia e exigências de carregamento em condições reais no país.

“Quando falamos de transporte pesado, cada quilômetro conta. Não basta oferecer um caminhão elétrico. Ele precisa atender à rotina do transportador, entregar a capacidade de carga necessária e, principalmente, fazer sentido do ponto de vista econômico”, afirma Marcello Schneider, diretor de Veículos Comerciais e Solar da BYD Brasil. De acordo com o executivo, o objetivo dos testes é desenvolver produtos que entreguem custo por quilômetro competitivo.

Desenvolvida para o setor de bebidas, a nova configuração do BYD eT23 conta com chassi de longarina rebaixada, PBT legal de 16 toneladas e capacidade técnica de até 23 toneladas. Foto: Divulgação BYD

Bateria Blade em caminhões urbanos e regionais

Para a distribuição urbana e regional, a fabricante apresenta os modelos eT35 e eT75 equipados com a bateria Blade, que utiliza química de fosfato de ferro-lítio (LFP). Segundo a empresa, o componente oferece estabilidade térmica, resistência estrutural, durabilidade e melhor aproveitamento de espaço no veículo.

O BYD eT35 é direcionado às entregas de última milha e operações de comércio eletrônico. O caminhão elétrico tem autonomia de até 270 quilômetros, Peso Bruto Total (PBT) de 3,5 toneladas e capacidade de carga aproximada de 1,7 tonelada. Por conta do peso, pode ser conduzido por motoristas com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

Já o eT75 atende operações urbanas e regionais com demanda maior de peso. O modelo oferece autonomia de até 270 quilômetros, PBT de 7,5 toneladas e carga útil aproximada de 4,5 toneladas, além de contar com duas opções de entre-eixos para diferentes tipos de carroceria.

Configuração para o setor de bebidas e movimentação interna

A linha exposta na feira inclui uma nova configuração do eT23, desenvolvida para o setor de bebidas em parceria com uma empresa mexicana e adaptada ao mercado brasileiro. O caminhão possui PBT legal de 16 toneladas, capacidade técnica de até 23 toneladas e chassi com longarina rebaixada para facilitar o carregamento e descarregamento.

Além dos caminhões, a BYD leva ao evento a empilhadeira elétrica NEX, também equipada com bateria Blade. Com capacidade de carga entre 2 e 4 toneladas, o equipamento conta com sistema de frenagem regenerativa e maior altura livre em relação ao solo para atuar em superfícies irregulares dentro de centros de distribuição e armazéns.

Voltado às entregas de última milha, o caminhão elétrico BYD eT35 tem PBT de 3,5 toneladas, autonomia de até 270 km e pode ser dirigido com CNH B Foto: Divulgação BYD

Recarga ultrarrápida para pesados

Para lidar com o tempo de parada dos veículos durante o abastecimento de energia, a marca exibe o sistema Flash Charging. A tecnologia de recarga ultrarrápida entrega potência de até 1.500 kW por saída e é preparada para atender também aos caminhões pesados.

De acordo com a fabricante, o primeiro equipamento do sistema em operação comercial no Brasil foi inaugurado em outubro em Brasília (DF), com foco na redução do tempo de carregamento de veículos compatíveis.

Linha BYD apresentada na Fenatran 2026

Modelo / Equipamento Aplicação Capacidade / Peso Destaques técnicos Cavalo mecânico (protótipo) Pesquisa e desenvolvimento rodoviário PBTC de 60 toneladas Propulsão 100% elétrica; 10 unidades em testes em Camaçari (BA) BYD eT35 Entregas urbanas e última milha PBT de 3,5 t / Carga de ~1,7 t Bateria Blade (LFP), autonomia de até 270 km, condução com CNH B BYD eT75 Distribuição urbana e regional PBT de 7,5 t / Carga útil de ~4,5 t Bateria Blade (LFP), autonomia de até 270 km, 2 opções de entre-eixos BYD eT23 Transporte de bebidas PBT legal de 16 t / Capacidade técnica até 23 t Chassi com longarina rebaixada Empilhadeira NEX Movimentação interna e armazéns Capacidade de 2 a 4 toneladas Bateria Blade, frenagem regenerativa, maior altura livre do solo

Novos caminhões BYD

Qual é a autonomia dos novos caminhões elétricos BYD eT35 e eT75? Ambos os modelos possuem autonomia declarada de até 270 quilômetros com a bateria Blade (LFP).

Qual carteira de habilitação é exigida para dirigir o BYD eT35? Com Peso Bruto Total (PBT) de 3,5 toneladas, o BYD eT35 pode ser conduzido por motoristas habilitados na categoria B.

O cavalo mecânico elétrico de 60 toneladas da BYD já está à venda? Não. O modelo de 60 toneladas de PBTC apresentado na Fenatran 2026 é um protótipo voltado a atividades de pesquisa e desenvolvimento, com dez unidades em fase de testes na Bahia.