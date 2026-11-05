Foton estreia na Fenatran 2026 com alta nas vendas de caminhões no Brasil

A Foton fará sua estreia na Fenatran, principal feira de transporte de cargas da América Latina, que ocorre entre os dias 9 e 13 de novembro em São Paulo (SP). A participação inédita da fabricante no evento acontece em um período de expansão de suas operações no Brasil.

Entre janeiro e setembro de 2026, a marca registrou 2.468 veículos emplacados no país, o que representa um crescimento de 100% em comparação com as 1.233 unidades comercializadas no mesmo período de 2025. Atualmente, a rede comercial da empresa conta com 78 concessionárias em território nacional.

Segundo Fábio Pontes, Diretor de Operações da Foton no Brasil, a presença na Fenatran marca um momento importante para a consolidação da marca no mercado brasileiro. “Estamos desenvolvendo constantemente nosso portfólio, infraestrutura, distribuição e suporte aos clientes, sempre preparados para acompanhar o crescimento dos negócios dos transportadores”, afirma o executivo.

Destaques de vendas e portfólio

Entre os modelos que impulsionam os resultados da fabricante em 2026 está o caminhão leve Aumark S 315, voltado para motoristas com CNH B. O veículo somou 785 unidades emplacadas nos três primeiros trimestres do ano, alta de 113% frente às 369 unidades registradas no mesmo intervalo de 2025.

Outro destaque é o caminhão médio Aumark S 1217, que contabilizou 570 emplacamentos entre janeiro e setembro de 2026, registrando um aumento de 90% em relação às 300 unidades comercializadas no mesmo período do ano passado.

O portfólio da marca também foi ampliado ao longo de 2026 com o lançamento dos caminhões semipesados Auman D 1830 e Auman D 2632, além de uma linha de veículos comerciais elétricos composta pelo mini truck eWonder, pelas vans eView Connect, eView Grand e eToano Pro, e pela família de caminhões eAumark nas versões 6T, 9T e 12T.

Expansão da rede e condições comerciais

A estratégia de crescimento da Foton inclui a ampliação da sua cobertura física no país. A previsão da empresa é alcançar 82 concessionárias ainda em 2026. Ao longo do ano, a marca inaugurou, em média, uma revenda a cada duas semanas, incluindo a abertura simultânea de unidades em Goiânia (GO) e Chapecó (SC) no mês de outubro.

Durante a realização da Fenatran 2026, a fabricante disponibilizará condições comerciais especiais, com opções voltadas ao financiamento de todo o seu portfólio de veículos comerciais para os transportadores.