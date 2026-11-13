Aeroporto Afonso Pena ganha um novo hotel com 23 quartos

Foi inaugurado nesta quinta-feira (12) o W Airport Rooms Curitiba, no Aeroporto Internacional de Curitiba, em São José dos Pinhais. A nova operação oferece 23 acomodações dentro do ambiente aeroportuário para passageiros que aguardam conexões, têm voos de madrugada ou enfrentam longos períodos de espera.

Com mais de 400 metros quadrados de área total e funcionamento ininterrupto, o espaço dispõe de suítes de casal, suítes individuais e quartos com beliche. A estrutura inclui três banheiros compartilhados e unidades com acessibilidade para pessoas com deficiência (PcD), sendo uma suíte de casal e duas individuais adaptadas.

Todas as acomodações são equipadas com suporte para malas, cabides, mesa de trabalho e pufes. O local também disponibiliza café da manhã em sistema de bufê, servido em horários específicos para atender viajantes que embarcam nas primeiras horas do dia ou permanecem no terminal durante a madrugada.

Segundo o CEO e fundador do W Premium Group, Ítalo Russo, a abertura faz parte da estratégia da empresa de ampliar a atuação em hospitalidade aeroportuária. “Nem sempre o passageiro precisa apenas de um lugar para aguardar o voo. Em conexões longas, voos em horários alternativos ou períodos prolongados no aeroporto, ter acesso a um espaço privativo para descansar faz diferença”, afirma.

Para Monique Henriques, diretora de Negócios da ASUR Brasil, concessionária que administra o aeroporto, o serviço atende às demandas dos viajantes ao longo da jornada no terminal. “Os aeroportos estão evoluindo para além de pontos de embarque e desembarque”, destaca.

Além das novas acomodações, o W Premium Group já mantém uma sala VIP com funcionamento 24 horas no Aeroporto de Curitiba. As reservas para o novo hotel podem ser feitas pelo serviço Booking.com, pelo email reserva@wpremiumlounge.com ou no próprio local.