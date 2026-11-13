Pista da BR-277 será fechada parcialmente por 15 dias no Litoral do Paraná

A BR-277 terá alterações no trânsito a partir de segunda-feira (16), no trecho da Serra do Mar, em Morretes, no Litoral do Paraná. A pista sentido Litoral ficará interditada entre os quilômetros 40 e 42 para a realização de serviços de limpeza e retirada de materiais soltos das encostas. A previsão é que os trabalhos durem 15 dias.

Durante a operação, o tráfego nos dois sentidos será concentrado na pista sentido Curitiba, que funcionará em mão dupla. A intervenção ocorrerá de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e às sextas-feiras, das 8h às 14h.

O bloqueio na BR-277 será necessário para a execução da chamada operação bate-choco, técnica utilizada para identificar e remover pedras, vegetação e outros materiais que apresentam risco de desprendimento das encostas. O trabalho busca reduzir a possibilidade de quedas de barreiras e materiais sobre a rodovia.

Limpeza de encostas altera trânsito na BR-277

A atividade será realizada por equipes especializadas em trabalhos em encostas e estabilização geotécnica. Primeiro, será feita a limpeza da vegetação até 15 metros de altura do morro.

Na sequência, os profissionais vão identificar e retirar blocos rochosos e outros materiais considerados instáveis. Parte do serviço será executada com técnicas de rapel, para alcançar pontos de difícil acesso.

Segundo a concessionária EPR Litoral Pioneiro, o trecho da Serra do Mar recebe monitoramento constante, com acompanhamento geotécnico, limpeza dos sistemas de drenagem e análise de dados de chuva.

Durante a operação bate-choco, equipes permanecerão no local para orientar os motoristas. A programação poderá sofrer alterações em caso de condições climáticas desfavoráveis. Os usuários devem respeitar a sinalização e os limites de velocidade no trecho.