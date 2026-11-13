IA ajuda polícia a prender 42 procurados por crimes sexuais e violência contra mulheres

O uso de inteligência artificial nas investigações policiais já responde por mais de um quarto das prisões de procurados por crimes sexuais, violência doméstica e feminicídio no Paraná. Somente em outubro, a tecnologia auxiliou na captura de 42 pessoas, o equivalente a 27% das 155 prisões por mandado realizadas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesses casos. Entre os detidos estão condenados por assassinato e estupro de vulnerável.

O secretário estadual da Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira, afirma que a tecnologia amplia a capacidade de localização de pessoas que tentam escapar da Justiça.

“No Paraná, quem comete crime contra a mulher e foge da Justiça vai ser encontrado. A inteligência artificial mostra o caminho, e nossos policiais fazem a prisão. Proteger as mulheres é prioridade, e nós não vamos parar”, afirma o secretário.

A ferramenta permite identificar veículos utilizados por foragidos e acompanhar trajetos frequentes, auxiliando os investigadores na localização dos procurados. Desde maio, o sistema está integrado ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que reúne mandados de prisão expedidos em todo o país.

Com a integração, os resultados cresceram. Em maio, foram quatro prisões com apoio da plataforma, número que chegou a 18 em junho, 12 em julho, 19 em agosto, 37 em setembro e 42 em outubro.

Condenado por matar esposa foi localizado após quase 16 anos

Um dos casos ocorreu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, em 27 de outubro. Um homem de 46 anos, condenado a 30 anos de prisão pelo assassinato da esposa, foi localizado após investigadores identificarem a rota que ele percorria diariamente.

O crime aconteceu em novembro de 2010, em Arapongas, no Norte do Paraná. Após o assassinato, o homem deixou a cidade e passou a viver em Ponta Grossa, sem endereço conhecido pela polícia.

Segundo o delegado Luís Timossi, da PCPR, o monitoramento do veículo foi decisivo para a prisão.

“A equipe de Arapongas já havia identificado o veículo que este foragido utilizava e nós conseguimos identificar a rota que era utilizada por este criminoso todos os dias. Como ele já havia mudado de endereço visando evitar a sua prisão, a equipe acabou decidindo por interceptá-lo no ponto que ele passava com frequência, o que acabou possibilitando que fosse realizada a sua prisão”, explicou.

Em Curitiba, outro homem, de 37 anos, condenado a 16 anos por estupro de vulnerável, foi preso em 29 de outubro. A plataforma identificou um mandado de prisão em aberto e, após cruzamento de informações, os investigadores descobriram que ele trabalhava em uma oficina mecânica da capital, onde foi detido.

No Noroeste do Estado, a tecnologia também auxiliou na prisão de um homem investigado por ameaça e descumprimento de medida protetiva. A polícia suspeitava que ele estivesse em Cascavel, mas o acompanhamento do veículo permitiu localizá-lo em Ivaté, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva.

Prisões aumentaram 25%

Entre janeiro e outubro de 2026, a PCPR realizou 1.964 prisões por mandado relacionadas a crimes sexuais, violência doméstica e feminicídio. O número representa crescimento de 25% em comparação com as 1.573 prisões registradas no mesmo período de 2025 e já supera as 1.799 realizadas durante todo o ano passado.

Do total de 132 prisões com auxílio da inteligência artificial neste ano, 64 foram por estupro, 61 por violência doméstica, cinco por outros crimes sexuais e duas por feminicídio consumado ou tentado. Somente em outubro, metade das 42 capturas com apoio da tecnologia envolveu crimes de estupro.

Os dados incluem prisões por descumprimento de medidas protetivas. A plataforma funciona como ferramenta de apoio às investigações, enquanto a identificação, a abordagem e o cumprimento dos mandados continuam sob responsabilidade dos policiais.