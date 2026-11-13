Paranaense atinge 190 km/h de bicicleta e aguarda recorde no Guinness

O ciclista paranaense Evandro Portela, de 49 anos, atingiu a velocidade de 190 km/h sobre uma bicicleta no Salar de Uyuni, na Bolívia, no último dia 28 de outubro. O registro foi feito a aproximadamente 4 mil metros de altitude e os dados encaminhados ao Guinness World Records para homologação, processo que tem previsão de conclusão em até 30 dias.

A tentativa integrou o projeto Bike Challenger 300, que tinha como meta atingir 300 km/h. A estrutura contou com uma pista de aproximadamente 25 quilômetros e uma equipe de cerca de 20 pessoas. Para atingir a velocidade, Portela pedalou no vácuo de um carro de competição com cerca de 700 cavalos de potência, sem ligação por cabos entre os veículos.

“Era um objetivo difícil, especialmente diante das condições encontradas no deserto de sal. Embora não tenha alcançado a velocidade projetada, o resultado de 190 km/h supera qualquer velocidade já registrada por ciclistas no local. Até então, ninguém havia ultrapassado os 70 km/h no Salar de Uyuni”, afirmou Portela.

A marca foi obtida na terceira tentativa, após dois treinos em que o ciclista alcançou 135 km/h e 160 km/h. De acordo com a equipe, a altitude de 4 mil metros gera ar rarefeito e menor disponibilidade de oxigênio, fatores que reduzem o desempenho físico do atleta e o rendimento do equipamento.

Segundo estimativa dos organizadores, o mesmo conjunto utilizado na Bolívia poderia atingir cerca de 230 km/h caso operasse em condições semelhantes às do nível do mar.

Esta é a segunda tentativa de recorde de velocidade do atleta. Há quase dez anos, Portela entrou para o Guinness ao atingir 202 km/h em uma rodovia pública de Curitiba, utilizando uma bicicleta convencional com roda aro 700. “Quando atingimos os 202 km/h em rodovia pública foi uma espécie de teste, pois estava em uma bike padrão normal, roda aro 700. Chegamos ao limite, mas sempre almejei o deserto de sal onde se testam máquinas de velocidade. Então decidi me desafiar”, disse o ciclista.