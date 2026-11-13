Agenda Cultural

O que fazer em Curitiba: Lobão estreia “Luau Indoor” com clássicos do rock

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 13/11/26 11h49
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Lobão se apresenta em Curitiba. Foto: Instagram Oficial do Lobão

Curitiba recebe nesta sexta-feira (13 de novembro de 2026) uma programação artística intensa que destaca grandes nomes da música nacional, apresentações intimistas de peso e estreias nos palcos locais. O grande destaque de maior potencial de público para a data é a chegada do cantor Lobão com seu novo formato acústico.

Abaixo, confira a agenda cultural detalhada dividida por categorias para aproveitar o melhor da cidade hoje.

Shows e Apresentações Nacionais

  • Lobão apresenta o espetáculo “Luau Indoor”: O renomado roqueiro nacional sobe ao palco para uma experiência próxima do público, trazendo clássicos da carreira em versões de voz e violão, iluminação suave e bate-papos entre as músicas.
  • Jovem Dionísio em apresentação especial: A banda curitibana realiza show em formato intimista e dinâmico na capital.
  • Roxette UK no Clay Highway Bar: Considerado o maior tributo ao Roxette do mundo, o grupo inglês desembarca na cidade para uma noite de grandes sucessos do pop rock internacional.

Teatro e Artes Cênicas

  • Mostra Final do Investigação do Movimento Particular (IMP): A 10ª edição do projeto abre sua temporada de exibições nesta sexta-feira, contando com a performance de Cadu Cinelli na abertura da mostra de residência artística.

Festas e Baladas Temáticas

  • Festa do Michael Jackson – Especial Sexta-Feira 13: Uma noite inteira dedicada ao Rei do Pop, reunindo grandes sucessos e discografia completa em edição comemorativa de sexta-feira 13.
    • Data: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, das 23h às 05h.
    • Local: VSE Entretenimento (Rua Mateus Leve, 1719, São Francisco).
    • Ingressos: A partir de R$ 25 (pista antecipada), à venda pela plataforma Sympla.
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