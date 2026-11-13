O que fazer em Curitiba: Lobão estreia “Luau Indoor” com clássicos do rock

Curitiba recebe nesta sexta-feira (13 de novembro de 2026) uma programação artística intensa que destaca grandes nomes da música nacional, apresentações intimistas de peso e estreias nos palcos locais. O grande destaque de maior potencial de público para a data é a chegada do cantor Lobão com seu novo formato acústico.
Abaixo, confira a agenda cultural detalhada dividida por categorias para aproveitar o melhor da cidade hoje.
Shows e Apresentações Nacionais
- Lobão apresenta o espetáculo “Luau Indoor”: O renomado roqueiro nacional sobe ao palco para uma experiência próxima do público, trazendo clássicos da carreira em versões de voz e violão, iluminação suave e bate-papos entre as músicas.
- Data: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 21h (show).
- Local: Teatro UP Experience (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Campo Comprido).
- Ingressos: A partir de R$ 80, à venda pelo Disk-Ingressos.
- Jovem Dionísio em apresentação especial: A banda curitibana realiza show em formato intimista e dinâmico na capital.
- Data: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026 (abertura dos portões às 19h).
- Local: Cine Lido (Rua Desembargador Ermelino de Leão, 160, Centro).
- Ingressos: A partir de R$ 60, com vendas pela internet.
- Roxette UK no Clay Highway Bar: Considerado o maior tributo ao Roxette do mundo, o grupo inglês desembarca na cidade para uma noite de grandes sucessos do pop rock internacional.
- Data: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026.
- Local: Clay Highway Bar (BR-116, Linha Verde, 17253, Capão Raso).
- Ingressos: Vendas e informações diretamente nos canais da casa.
Teatro e Artes Cênicas
- Mostra Final do Investigação do Movimento Particular (IMP): A 10ª edição do projeto abre sua temporada de exibições nesta sexta-feira, contando com a performance de Cadu Cinelli na abertura da mostra de residência artística.
- Data: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 20h.
- Local: Teatro Cleon Jacques (Rua Professor Nilo Brandão, 710, Parque São Lourenço).
- Ingressos: Entrada franca.
Festas e Baladas Temáticas
- Festa do Michael Jackson – Especial Sexta-Feira 13: Uma noite inteira dedicada ao Rei do Pop, reunindo grandes sucessos e discografia completa em edição comemorativa de sexta-feira 13.
- Data: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, das 23h às 05h.
- Local: VSE Entretenimento (Rua Mateus Leve, 1719, São Francisco).
- Ingressos: A partir de R$ 25 (pista antecipada), à venda pela plataforma Sympla.