O que fazer em Curitiba: Lobão estreia “Luau Indoor” com clássicos do rock

Curitiba recebe nesta sexta-feira (13 de novembro de 2026) uma programação artística intensa que destaca grandes nomes da música nacional, apresentações intimistas de peso e estreias nos palcos locais. O grande destaque de maior potencial de público para a data é a chegada do cantor Lobão com seu novo formato acústico.

Abaixo, confira a agenda cultural detalhada dividida por categorias para aproveitar o melhor da cidade hoje.

Shows e Apresentações Nacionais

Lobão apresenta o espetáculo “Luau Indoor” : O renomado roqueiro nacional sobe ao palco para uma experiência próxima do público, trazendo clássicos da carreira em versões de voz e violão, iluminação suave e bate-papos entre as músicas. Data : Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 21h (show). Local : Teatro UP Experience (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Campo Comprido). Ingressos : A partir de R$ 80, à venda pelo Disk-Ingressos.

: O renomado roqueiro nacional sobe ao palco para uma experiência próxima do público, trazendo clássicos da carreira em versões de voz e violão, iluminação suave e bate-papos entre as músicas.

Jovem Dionísio em apresentação especial : A banda curitibana realiza show em formato intimista e dinâmico na capital.

Data : Sexta-feira, 13 de novembro de 2026 (abertura dos portões às 19h). Local : Cine Lido (Rua Desembargador Ermelino de Leão, 160, Centro). Ingressos : A partir de R$ 60, com vendas pela internet.



: A banda curitibana realiza show em formato intimista e dinâmico na capital. Roxette UK no Clay Highway Bar : Considerado o maior tributo ao Roxette do mundo, o grupo inglês desembarca na cidade para uma noite de grandes sucessos do pop rock internacional.

Data : Sexta-feira, 13 de novembro de 2026. Local : Clay Highway Bar (BR-116, Linha Verde, 17253, Capão Raso). Ingressos : Vendas e informações diretamente nos canais da casa.

: Considerado o maior tributo ao Roxette do mundo, o grupo inglês desembarca na cidade para uma noite de grandes sucessos do pop rock internacional.

Teatro e Artes Cênicas

Mostra Final do Investigação do Movimento Particular (IMP) : A 10ª edição do projeto abre sua temporada de exibições nesta sexta-feira, contando com a performance de Cadu Cinelli na abertura da mostra de residência artística.

Data : Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 20h. Local : Teatro Cleon Jacques (Rua Professor Nilo Brandão, 710, Parque São Lourenço). Ingressos : Entrada franca.

: A 10ª edição do projeto abre sua temporada de exibições nesta sexta-feira, contando com a performance de Cadu Cinelli na abertura da mostra de residência artística.

Festas e Baladas Temáticas

Festa do Michael Jackson – Especial Sexta-Feira 13 : Uma noite inteira dedicada ao Rei do Pop, reunindo grandes sucessos e discografia completa em edição comemorativa de sexta-feira 13.

Data : Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, das 23h às 05h. Local : VSE Entretenimento (Rua Mateus Leve, 1719, São Francisco). Ingressos : A partir de R$ 25 (pista antecipada), à venda pela plataforma Sympla.

: Uma noite inteira dedicada ao Rei do Pop, reunindo grandes sucessos e discografia completa em edição comemorativa de sexta-feira 13.