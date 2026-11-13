Comércio varejista registra estabilidade em setembro, diz IBGE

O comércio varejista brasileiro ficou praticamente estável em setembro, com alta de apenas 0,2% em relação a agosto. O resultado é tão próximo de zero que indica estabilidade, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou os dados nesta sexta-feira (13). As informações são da Agência Brasil.

O desempenho faz com que o setor acumule queda de 0,3% no terceiro trimestre do ano, na comparação com o segundo. Nos últimos 12 meses, porém, o comércio avança 1,7%.

O gerente da Pesquisa Mensal de Comércio, Cristiano Santos, explica que variações entre -0,5% e +0,5% devem ser interpretadas como estabilidade. Ele destaca que o cenário atual vem depois de quedas registradas em meses anteriores. O comércio cresceu de forma concentrada no primeiro trimestre de 2026 e, desde então, alterna entre queda e estabilidade.

Cinco setores crescem e três recuam

Entre os oito grupos de atividades pesquisados, cinco tiveram alta em setembro. O destaque foi equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, com crescimento de 7,6%. Combustíveis e lubrificantes subiram 2,8%, e tecidos, vestuário e calçados avançaram 2,5%.

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria cresceram 1,0%, enquanto livros, jornais, revistas e papelaria registraram alta de 0,8%.

No lado negativo, móveis e eletrodomésticos caíram 2,6%. Hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo recuaram 0,5%. Outros artigos de uso pessoal e doméstico tiveram queda de 0,3%.

Comércio ampliado também mostra estabilidade

O comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de alimentos, subiu 0,2% de agosto para setembro. No acumulado de 12 meses, o avanço é de 1,3%.

O levantamento faz parte de três pesquisas conjunturais mensais do IBGE. A indústria recuou 0,8% em setembro e acumula alta de 0,2% em 12 meses. O setor de serviços, maior empregador do país, oscilou -0,1% no mês e subiu 1,9% no ano.