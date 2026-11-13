Anvisa determina recolhimento de anestésico por partícula estranha

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de um lote do anestésico Cloridrato de Bupivacaína com Glicose fabricado pela empresa Hipolabor Farmacêutica. O produto, comercializado em caixas com 100 ampolas, não pode mais ser vendido, distribuído ou utilizado. As informações são da Agência Brasil.

A medida foi publicada nesta sexta-feira (13) no Diário Oficial da União e atinge especificamente o lote AR-001/25. A decisão foi tomada após laudo do Instituto Adolfo Lutz de São Paulo apresentar resultado insatisfatório em ensaios de descrição da amostra e aspecto.

Análise identificou problema no medicamento

O laudo apontou a presença de partícula estranha no medicamento. O Cloridrato de Bupivacaína é um anestésico local utilizado em procedimentos cirúrgicos e obstétricos. A concentração do produto recolhido é de 5 mg de bupivacaína e 80 mg de glicose por mililitro.

A Agência Brasil procurou a Hipolabor Farmacêutica e aguarda posicionamento da empresa sobre o recolhimento.

Anvisa também proibiu propaganda de outros produtos

A mesma resolução proibiu a propaganda de cogumelos e produtos de cannabis fabricados pela empresa Medkaya Produtos e Serviços Farmacêuticos. Os itens estavam à venda no site da empresa. A Agência Brasil entrou em contato com a Medkaya e aguarda retorno.