Trechos da BR-116 no Paraná terão faixa bloqueada por três dias

Obras de pavimentação vão alterar o tráfego da BR-116, no Paraná, entre segunda-feira (16) e quarta-feira (18). As intervenções programadas pela Arteris Régis Bittencourt ocorrerão das 8h às 18h, com bloqueio da faixa da direita e circulação pelas demais faixas disponíveis. Os trabalhos serão realizados em trechos de Campina Grande do Sul, na região de Antonina, e Colombo.

Na segunda-feira (16), dois pontos terão intervenções. O primeiro fica entre os quilômetros 20 e 18, na região entre Campina Grande do Sul e Antonina, no sentido Norte. O segundo está localizado entre os quilômetros 38 e 40, em Campina Grande do Sul, no sentido Sul.

Na terça-feira (17), os serviços serão concentrados em três trechos de Colombo. As equipes atuarão entre os quilômetros 9 e 8, no sentido Norte, e entre os quilômetros 15 e 16 e 4 e 5, ambos no sentido Sul.

Já na quarta-feira (18), a pavimentação será realizada entre os quilômetros 24 e 15 da BR-116, no sentido Norte.

Obras na BR-116 podem causar lentidão

Durante a execução dos serviços, poderá haver lentidão nos trechos com interdições. A concessionária orienta que os condutores redobrem a atenção à sinalização, respeitem os limites de velocidade e programem seus deslocamentos considerando as obras.