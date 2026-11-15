Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente com caminhão no Paraná

Na tarde de sábado (14), um acidente entre uma kombi e um caminhão vitimou quatro pessoas e deixou duas gravemente feridas, na PR-280, em Mariópolis, no Paraná. Na kombi, estavam dois casais e duas crianças. Um casal, seu filho de 11 anos e outro menino de 9 anos, faleceram no local.

A Kombi saiu de Dois Vizinhos e o acidente aconteceu cerca de um quilômetro depois do trevo de Mariópolis. O Corpo de Bombeiros detalhou que por volta de 15h30, a kombi deslizou na rodovia, atingindo o guarda-corpo da pista. Na sequência, o veículo colidiu contra o caminhão, que vinha no sentido contrário.

Com a batida, o caminhão saiu da pista e a kombi foi partida em duas. Partes do veículo foram localizadas a cerca de 100 metros do local. Segundo informações do g1 Paraná, as equipes de socorro afirmaram que chovia no momento da colisão.

O menino era filho do casal que foi socorrido com vida e encaminhado a Pato Branco. Familiares afirmaram que a mulher fraturou uma costela e teve ferimentos nas pernas, enquanto o homem fraturou diversas costelas e perfurou o intestino. Os dois estão conscientes e se recuperando.

O motorista do caminhão, de 42 anos, sofreu ferimentos moderados e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). As vítimas foram identificadas como Janice Gesser Alves, de 44 anos; Jacir José Alves, de 47 anos; João Paulo Gesser Alves, de 11 anos; Gabriel Luiz Schropfer, de 9 anos.

Dois casais estavam indo visitar filhos em seminário

As famílias costumavam viajar juntas até Palmas, para visitar os filhos mais velhos que estavam no seminário. Eles faziam o trajeto a cada três meses, em média. As cidades ficam a 170 quilômetros de distância.

Os jovens se mudaram para o seminário há quase dois anos, e também visitavam os pais quando havia missas em Dois Vizinhos. No dia do acidente, as famílias estavam indo para participar de uma atividade religiosa especial.