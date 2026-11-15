Paraná ganha espaço em plano de Florianópolis para atrair visitantes fora da temporada de verão

Florianópolis vai reforçar a divulgação para atrair visitantes também fora da temporada de verão. Além de ter como principal alvo os turistas do Chile e em São Paulo, os turistas paranaense também estão no alvo do estado vizinho. Atualmente, a Argentina continua como principal mercado do turismo que move a capital catarinense, mas o setor quer ampliar a origem do público e diminuir a dependência dos meses de praia.

A mudança vem depois de um verão que deixou hoteleiros e comerciantes apreensivos. Na primeira quinzena de janeiro deste ano, os argentinos eram 24% dos turistas entrevistados em Florianópolis pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina (Fecomércio SC).

A entidade ouve os visitantes do litoral de Santa Catarina todos os anos para conhecer de onde chegam, como viajam e quanto gastam. No mesmo período de 2025, os argentinos eram 39%.

Esse número aumentou ao longo da temporada. No balanço final, os argentinos somaram 43% dos entrevistados na capital, ante 45,5% no verão anterior. Segundo a analista de pesquisas da Fecomércio Daniele Cruz, a diferença está dentro da margem de erro. O que caiu foi o gasto: o turista argentino desembolsou em média R$ 10.929 na cidade, 12,6% a menos que os R$ 12.499 registrados em 2025.

O presidente da associação empresarial Destino Floripa & Região, Rubens Régis, afirmou que o reforço em outros mercados não foi motivado por esse resultado. “O argentino continua sendo nosso principal mercado e mantemos nele um foco específico”.

A entidade, que reúne empresas do setor e faz a promoção da cidade junto a agências e operadoras de viagem, passou a destinar mais recursos ao Chile. “É um mercado que responde o ano todo, não apenas no verão”, explicou.

No Brasil, a prioridade é turistas que saem de São Paulo. Segundo Régis, Florianópolis vinha perdendo espaço entre os paulistas nos últimos anos, e a recuperação desse público começou a ser discutida no início de 2026.

As ações começam neste mês, com um encontro com a imprensa paulista que terá a presença do prefeito Topázio Neto (Podemos). Paraná e Rio Grande do Sul também terão campanhas — os mercados que mais abastecem a cidade em feriados e fins de semana.

Novos roteiros querem prolongar o movimento

Com os argentinos, o plano é estender a temporada. O grupo frequenta Florianópolis há mais de 40 anos, quase sempre entre dezembro e março. “Depois, praticamente desaparece. Tanto que os voos diminuem e, durante o restante do ano, às vezes temos apenas um voo diário, ou nem isso”, pontuou Régis.

Para mudar esse calendário, o Destino Floripa monta, com empresas de receptivo associadas, roteiros que saem da capital para Rancho Queimado e Santo Amaro da Imperatriz, na região serrana, além de Pomerode e do Beto Carrero World, com lançamento previsto para o início de março.

A lista inclui cafés coloniais, as águas termais de Santo Amaro e o santuário de Madre Paulina, em Nova Trento. A serra também deve ser usada para conquistar outro público.

Para o professor Alexandre Biz, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que pesquisa gestão de destinos turísticos, o trabalho começa por entender o que uma cidade pode oferecer para complementar a outra. A organização desse produto passa pelo colegiado que reúne municípios e setor privado da região. “A Instância de Governança Regional da Grande Florianópolis vem trabalhando para que isto ocorra mais profissionalmente”, afirmou.

Biz ponderou que o verão vai continuar no topo do calendário, como em qualquer destino de praia, com a procura concentrada entre o período do Natal e a primeira semana de janeiro, das férias coletivas. Fora dele, avaliou, a cidade já ganhou movimento com eventos tradicionais e com as corridas de rua, atividade em que a capital se tornou um dos principais destinos do país.

A prefeitura trabalha na mesma direção dentro da ilha. O secretário municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Inovação, Juliano Richter Pires, citou as quatro rotas gastronômicas da cidade, que tem o título de “Cidade Criativa da Gastronomia” da Unesco, além de trilhas e fortalezas como Anhatomirim e Ratones.

Segundo ele, foram mais de 50 ações de promoção em 2026, concentradas em países com voo direto para a capital catarinense, como Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina, Portugal e Panamá. No Chile, a prefeitura fez uma campanha com as plataformas Decolar e Despegar.

Pires diz que o município investiu mais de R$ 1 milhão nas ações feitas com o Destino Floripa, considerado o maior valor já destinado a essa finalidade. A entidade negocia ainda a adesão de outros municípios da região, a começar por Palhoça.

Infraestrutura para o turismo

Além das estratégias em oferta de voos para chegar ao destino, outra parte do trabalho está dentro da cidade. Na pesquisa da Fecomércio, os turistas elogiaram as praias e a segurança da capital, mas reclamaram do trânsito, do saneamento e dos preços.

Daniele explicou que as queixas vêm principalmente de quem conhece bem a cidade. Um terço dos entrevistados estava em Florianópolis pela primeira vez. Entre os demais, mais da metade já tinha ido à capital cinco vezes ou mais.

Esse visitante frequente não desiste da viagem, mas passa a escolher bairros onde enfrente menos congestionamento e fique longe das praias com problemas de balneabilidade. A analista chama esse comportamento de “fidelidade seletiva”.

Os preços também mudaram o consumo. Os gastos com comida e bebida, de R$ 2.857 por grupo, subiram apenas 1%. Para fechar a conta, o turista cortou as compras no comércio, que caíram 18%, de R$ 1.062 para R$ 876.

A prefeitura afirma que entregou parte das obras para destravar o trânsito, como a elevação da Avenida da Saudade, que deixa de alagar com a maré; a nova rótula no acesso ao Rio Tavares e a ampliação da Avenida Lions Internacional. No saneamento, informa que pelo menos 70% do território tem cobertura de esgoto e que a fiscalização de ligações irregulares segue com a Blitz Sanear, em parceria com a Casan.

Biz lembrou que as reclamações dos turistas são as mesmas dos moradores. “O turismo só é bom quando a infraestrutura é boa para o morador”, afirmou. Para ele, os gargalos vêm da falta de planejamento territorial na região e só serão resolvidos com a ação conjunta dos governos federal, estadual e municipais, em um prazo de anos.

O professor citou, a favor da cidade, a segurança pública, as conexões aéreas, a proximidade dos grandes mercados emissores e a combinação de serra e mar em menos de 200 quilômetros.

Daniele defendeu pesquisas com visitantes na média e na baixa temporada, além do acompanhamento mensal da ocupação dos hotéis e do movimento no aeroporto e na rodoviária. O primeiro teste chega em março, quando os roteiros do Destino Floripa & Região começam a ser oferecidos às agências e a temporada de calor perde força.