12 cidades do Paraná podem entrar em rota turística dedicada ao rock

O Paraná pode ganhar uma rota turística e cultural dedicada ao rock, reunindo festivais e eventos realizados em diferentes regiões do Estado. O projeto de lei 751/2025, de autoria do deputado Delegado Tito Barichello (PL), prevê a criação de um circuito com municípios que mantêm programações ligadas ao gênero musical.

A proposta está na etapa final de tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), que vota a redação final do texto. A votação deve iniciar na segunda-feira (16). Caso aprovada, passa a valer após a sanção do governador.

Inicialmente, o projeto previa 11 cidades. Uma emenda apresentada pelo deputado Arilson Chiorato (PT) incluiu Paraíso do Norte, no Noroeste do Paraná, onde é realizado o Festival Paraíso do Rock.

A alteração foi aprovada em plenário e recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), em outubro. Com a inclusão, a rota passa a contemplar 12 municípios.

Quais cidades fazem parte da rota do rock?

A lista reúne Curitiba, Toledo, Maringá, União da Vitória, Cianorte, Francisco Beltrão, Apucarana, Guaíra, Arapongas, Paranavaí, Foz do Iguaçu e Paraíso do Norte. Cada município foi incluído por sediar festivais, encontros ou eventos ligados ao rock.

Na capital, estão previstos o Festival Crossroads do Dia Mundial do Rock, o Winter Pop Rock Festival e o Prime Rock Brasil. O roteiro também inclui o Tooledo Rock Festival, em Toledo; o Beltrão Rock, em Francisco Beltrão; o Rock na Feira, em Cianorte; e o Riverside Rock Festival, em União da Vitória.

Completam a lista o Rock no Parque, em Arapongas; o Rock Festival – O Violeiro Bar, em Apucarana; o Rock Rio Paraná, em Guaíra; o Rock na Praça, em Paranavaí; o Dia do Rock de Maringá; e o Mega Rock, em Foz do Iguaçu. Paraíso do Norte entra com o Festival Paraíso do Rock, realizado anualmente desde 2008.

A criação da rota tem como objetivo fortalecer o turismo cultural e dar visibilidade aos eventos que movimentam diferentes cidades. Na justificativa do projeto, a proposta aponta que os festivais atraem visitantes, movimentam hotéis, bares, restaurantes e o comércio, além de gerar empregos temporários e fortalecer a identidade cultural das comunidades.

A proposta também permite que outros municípios sejam incorporados futuramente, desde que recebam de forma contínua e reconhecida festivais, feiras, encontros ou eventos dedicados ao rock.