Guardas Municipais do Paraná podem ganhar status de polícia com nova PEC

A PEC das Polícias Municipais foi protocolada na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Antes da apresentação, 23 deputados assinaram o documento apoiando a Proposta de Emenda à Constituição. O projeto, de autoria do deputado Evandro Araújo (PSD), deve ser apresentado na Alep na próxima segunda-feira (16).

A PEC foi protocolada no início de outubro, na sequência da aprovação da PEC da Segurança Pública. O projeto do senado federal prevê a criação de um Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). O SUSP vai permitir que os municípios tenham suas próprias polícias, ou transformem a Guarda Municipal em Polícia Municipal.

O texto propõe que a polícia municipal deve “prevenir, inibir e coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais”.

Segundo o autor, a proposta trata de uma “adequação na legislação”. Ele afirmou que é uma demanda dos prefeitos que a regulação seja feita. Além disso, segundo Araújo, a intenção é regulamentar e reconhecer o papel das Guardas Municipais como “parte integrante da segurança pública nacional”.

Depois da leitura na Alep, pelo presidente da Casa, Alexandre Curi (Republicanos). Em seguida, o texto vai passar pela análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Uma outra comissão ainda deve ser criada para discutir a proposta.

Transição já começou em Curitiba

O prefeito da capital paranaense, Eduardo Pimentel (PSD), determinou o início da mudança da Guarda Municipal para Polícia Municipal. Por enquanto, o trabalho está voltado para aprofundar os estudos técnicos, jurídicos e administrativos para a mudança.

“Vamos trabalhar para que Curitiba esteja entre as primeiras capitais a dar esse passo. Mais estrutura, valorização dos nossos agentes e segurança para as famílias curitibanas”, afirmou o prefeito.

Em Brasília, a PEC da Segurança Pública já foi aprovada pelo Senado Federal. O texto aplica que o Governo Federal terá mais poder para agir contra organizações criminosas, além de prever punições mais severas para chefes de facções, ampliando a sua própria cooperação com os estados e os municípios.

A proposta aplica que poderão ser criadas leis, federais, estaduais ou municipais, na área de segurança pública. A exemplo estão forças-tarefa intergovernamentais, organização das polícias e guardas municipais.

Quem assinou a PEC das Polícias?

A PEC recebeu apoio de 23 deputados estaduais, acima do mínimo necessário para apresentar a emenda.

Evandro Araújo (PSD)

Batatinha (PSD)

Tercílio Turini (MDB)

Cobra Repórter (PSD)

Ney Leprevost (REP)

Delegado Tito Barichello (PL)

Soldado Adriano José (PSD)

Bazana (PSD)

Delegado Jacovós (PL)

Marli Paulino (PSD)

Requião Filho (PDT)

Mabel Canto (PP)

Alexandre Amaro (REP)

Gilberto Ribeiro (PL)

Alisson Wandscheer (PP)

Samuel Dantas (PL)

Gilson de Souza (PL)

Jairo Tamura (PL)

Dr. Leônidas (PP)

Marcio Pacheco (REP)

Reichembach (PSD)

Marcelo Rangel (PSD)

Cristina Silvestri (PP)