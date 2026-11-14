Foz do Iguaçu

Chineses fogem, pedem ajuda e levantam suspeita de cárcere privado no Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 14/11/26 12h58
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Fotografia em plano geral e ângulo frontal de um espaço interior de trabalho ou atelier de costura, captada através da abertura de uma porta. Em primeiro plano, as ombreiras e paredes brancas da abertura delimitam a moldura da imagem. No chão, sobre o piso claro, repousa um tapete retangular com padrão clássico em tons de vermelho escuro e bege. No plano intermediário, à esquerda, avista-se uma bancada branca com gaveteiro e uma estrutura coberta por tecidos ou lençóis brancos, assemelhando-se a uma maca ou mesa de apoio. À direita, sobre uma mesa de trabalho com estrutura metálica e tampo claro, encontra-se instalada uma máquina de costura industrial creme, com o motor e o pedal visíveis na parte inferior. Ao fundo, a parede apresenta revestimento com painéis verticais brancos e armários superiores suspensos, sob iluminação interna difusa.
Grupo afirmou ter recebido proposta de emprego. Foto: PF.

Oito cidadãos chineses foram ouvidos pela Polícia Federal nesta sexta-feira (13) em uma investigação sobre suspeita de cárcere privado em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. O caso começou a ser apurado depois que um grupo de pessoas fugiu de uma residência e pediu ajuda à Polícia Militar, na quarta-feira (11).

Segundo os primeiros relatos, os chineses estariam sendo mantidos contra a própria vontade no imóvel. Após receber a ocorrência, a Polícia Federal identificou o possível endereço e obteve na Justiça um mandado de busca e apreensão.

Quando os policiais chegaram à residência, não havia ninguém no local. Foram encontrados documentos deixados por antigos ocupantes e objetos pessoais que podem ajudar a identificar quem esteve no imóvel. O material será submetido a exames periciais, incluindo análises de DNA e impressões digitais.

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Os oito cidadãos chineses prestaram depoimento com auxílio de um intérprete. A Polícia Federal também busca registros e informações sobre a movimentação das pessoas envolvidas no Brasil.

Um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias do caso e verificar se houve cárcere privado. Até o momento, a investigação não divulgou detalhes sobre os suspeitos nem sobre as condições em que o grupo teria permanecido na residência.

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