Chineses fogem, pedem ajuda e levantam suspeita de cárcere privado no Paraná

Oito cidadãos chineses foram ouvidos pela Polícia Federal nesta sexta-feira (13) em uma investigação sobre suspeita de cárcere privado em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. O caso começou a ser apurado depois que um grupo de pessoas fugiu de uma residência e pediu ajuda à Polícia Militar, na quarta-feira (11).

Segundo os primeiros relatos, os chineses estariam sendo mantidos contra a própria vontade no imóvel. Após receber a ocorrência, a Polícia Federal identificou o possível endereço e obteve na Justiça um mandado de busca e apreensão.

Quando os policiais chegaram à residência, não havia ninguém no local. Foram encontrados documentos deixados por antigos ocupantes e objetos pessoais que podem ajudar a identificar quem esteve no imóvel. O material será submetido a exames periciais, incluindo análises de DNA e impressões digitais.

Os oito cidadãos chineses prestaram depoimento com auxílio de um intérprete. A Polícia Federal também busca registros e informações sobre a movimentação das pessoas envolvidas no Brasil.

Um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias do caso e verificar se houve cárcere privado. Até o momento, a investigação não divulgou detalhes sobre os suspeitos nem sobre as condições em que o grupo teria permanecido na residência.