Avenida Sete de Setembro volta a ter pista liberada perto da Rodoferroviária

Um trecho da Avenida Sete de Setembro, no Centro de Curitiba, está liberado a partir deste sábado (14). A pista no sentido Rodoviária, entre as ruas Desembargador Westphalen e Rockefeller, estava bloqueada para as obras de requalificação do corredor do BRT Leste/Oeste.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, a liberação deve facilitar o acesso ao Shopping Estação e à Rodoferroviária durante o período de maior movimento por causa das compras de Natal.

Apesar da abertura, a Sete de Setembro continuará parcialmente bloqueada entre as ruas Rockefeller e João Negrão. O trecho liberado recebeu pavimentação nova, calçadas acessíveis, ciclovia e melhorias na drenagem.

As intervenções fazem parte do Lote 2.3 das obras do BRT, que também contempla a Avenida Presidente Affonso Camargo e as estações-tubo da região. As obras seguem na Praça Eufrásio Correia, onde está em fase final a construção de um calçadão para pedestres e ciclistas.

Confira, abaixo, o desenho de como estão os bloqueios na região:

A área já recebeu boa parte das novas calçadas e da ciclofaixa, além do plantio de 12 cerejeiras-do-japão. As novas estações-tubo da praça também passam pelos últimos ajustes elétricos e de acabamento.

Obra deve ser finalizada em 2027

O projeto prevê ainda a reforma e ampliação das estações-tubo Eufrásio Correia, Mariano Torres e Rodoferroviária, além de mudanças nas pistas e na estrutura do transporte coletivo.

As obras no entorno da praça começaram em fevereiro e têm previsão de conclusão até o fim deste ano. Já todo o Lote 2.3 deve ser finalizado no primeiro trimestre de 2027.