“Precisamos preparar os municípios antes do desastre”, defende coordenador da Defesa Civil do Paraná

O aumento na frequência e na intensidade dos eventos climáticos extremos no Paraná deixou de ser um alerta de futuro para se tornar a rotina da gestão pública. Frente a episódios marcantes como tornados no interior, vendavais severos e fortes precipitações impulsionadas pelo El Niño, a resposta do Estado passa por uma virada de chave: substituir o foco quase exclusivo na reconstrução pós-tragédia por investimentos estruturados em prevenção e inteligência meteorológica.

Quem detalha os detalhes é o Coronel QOBM Ivan Ricardo Fernandes, Coordenador Executivo da Defesa Civil do Paraná. Engenheiro civil de formação e com trajetória consolidada no Corpo de Bombeiros e no planejamento de infraestrutura do Estado, ele atuou na ponta em episódios como a Operação Águas de Março em 2011 e hoje comanda a articulação estratégica entre os 399 municípios paranaenses.

Em entrevista à Tribuna do Paraná, o coronel explica a dinâmica de envio dos alertas à população, a integração com o Simepar, o funcionamento das verbas preventivas e o cumprimento das exigências legais para a entrega da ajuda humanitária.

Confira, a seguir, a entrevista com o Coronel Ivan Ricardo Fernandes:

Tribuna do Paraná: Como funciona para vocês quando recebem um boletim que indica que o dia será de temporais e, em adição, de muito trabalho?

Coronel Ivan Ricardo Fernandes: “Procuramos trabalhar para que essa percepção ou sensação não aconteça e a melhor maneira é levar a informação. Na Secretaria de Defesa Civil, nós fazemos a emissão dos alertas a toda a população. Então, sempre reforçamos a necessidade dos cadastros no 40199 e no (61) 2034-4611, que é o WhatsApp, para que as pessoas recebam os alertas da Defesa Civil e saibam como proceder em situações como essa que estamos vivenciando, que é muito em relação ao El Niño.

O El Niño é a possibilidade que nós temos de potencializar tudo aquilo que sempre fizemos, porque a sociedade, em geral, está muito mais sensível a esse tipo de situação, principalmente em função do tornado ocorrido em 7 de novembro do ano passado e devastou 90% de Rio Bonito do Iguaçu.

É por isso que sempre procuramos levar a informação e orientar o comportamento das pessoas, de forma preventiva e reativa, para que fiquem menos suscetíveis a eventos dessa natureza.”

Tribuna do Paraná: Muito é influência do El Niño, mas o Paraná está registrando sequências atípicas de temporais, alagamentos, tornados. A Defesa Civil trata esses eventos não mais como exceções pontuais, mas como a nova realidade climática com a qual o Estado terá que conviver?

Coronel Ivan Ricardo Fernandes: Nós iniciamos um trabalho nos meses de março e abril junto aos municípios e órgãos do Estado, justamente em função da previsão de um El Niño muito forte. O que temos observado agora no final do ano é que tudo aquilo que estava previsto lá atrás tem se confirmado, com uma intensificação das chuvas na primavera e no verão.

Sabendo disso, antecipamos ações estruturais com as prefeituras, como a limpeza de bueiros, saneamento e desassoreamento de córregos, canais e galerias de águas pluviais, fundamentais para garantir um maior escoamento e reduzir o impacto das chuvas. Também trabalhamos campanhas educativas com a população para evitar o descarte de objetos em rios e canais, o que agrava o risco de inundações.

Além disso, realizamos com as Defesas Civis Municipais os chamados simulados de mesa. São reuniões online onde colocamos situações hipotéticas baseadas em cenários reais, como uma chuva de 250 milímetros. Testamos na teoria o que o município precisa fazer: acionar o plano de contingência, verificar abrigos públicos e preparar o acolhimento.

O que treinamos de forma preventiva e educativa lá atrás é exatamente o que estamos vivenciando na prática agora na primavera, como ocorreu recentemente em Pitanga, onde várias pessoas precisaram ser retiradas das residências e encaminhadas para abrigos públicos, demandando a rede de suporte, alimentação e acolhimento.

Tribuna do Paraná: Como é a relação com os municípios? Esses simulados possuem boa aceitação e participação?

Coronel Ivan Ricardo Fernandes: Eu diria que a relação com os municípios melhorou muito. Todos os 399 municípios do Paraná contam com uma Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, com nomes indicados pelo prefeito para as funções de coordenador municipal, diretor operacional e secretário executivo. São essas pessoas que nós capacitamos e orientamos ao longo do ano para responderem a situações de desastre, como inundações, alagamentos e deslizamentos.

Além das capacitações, também estabelecemos parcerias estratégicas para fortalecer essa estrutura local, com destaque para a atuação conjunta com o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR), o Ministério Público de Contas e o Ministério Público Estadual.

O Tribunal de Contas, por exemplo, passou a avaliar a estrutura da Defesa Civil dos municípios por meio do programa ProGov. Foi aplicado um questionário objetivo de 71 perguntas para verificar a presença de planos de contingência, geradores de energia e demais itens estruturais. Por instrução normativa, o município precisa atingir ou manter uma pontuação sob risco de reprovação das contas do executivo municipal.

Toda essa sensibilização, aliada à cobrança institucional e às ocorrências recentes, fez com que as prefeituras incorporassem a pauta e passassem a estruturar melhor as Defesas Civis locais.

Tribuna do Paraná: Quais são as regiões que mais preocupam a Defesa Civil no Paraná?

Coronel Ivan Ricardo Fernandes: Nós fazemos um trabalho em conjunto com os municípios no mapeamento das chamadas áreas de atenção. Hoje, no Paraná, temos cerca de 2.800 áreas mapeadas com risco para inundações, alagamentos e deslizamentos.

Além do mapeamento, destinamos recursos aos municípios para obras de prevenção por meio do Fundo Estadual para Calamidades Públicas (FECAT). Um exemplo é Guaratuba, no Balneário Coroados, que tinha um histórico recorrente de inundações e alagamentos, principalmente no verão. A prefeitura nos apresentou um projeto de engenharia com mais de dois quilômetros de galerias de águas pluviais para captar a água desde os bueiros e levá-la até o alto-mar, e nós destinamos a verba necessária.

Portanto, além de identificar e monitorar as áreas de atenção, nós atuamos destinando recursos para que os municípios realizem obras definitivas para resolver os problemas mapeados.

Tribuna do Paraná: Neste período, quando se fala em eventos climáticos extremos no Paraná, a atenção costuma se voltar aos temporais e às enchentes. Mas como a Defesa Civil se prepara para os períodos de estiagem, ondas de calor e incêndios?

Coronel Ivan Ricardo Fernandes: Os desastres são classificados entre naturais e tecnológicos. Por óbvio, neste momento, em função do El Niño, a nossa maior preocupação se concentra nas consequências da alta intensidade de chuvas. No entanto, com a proximidade do final do ano, também teremos ondas de calor em diversas regiões do Estado, o que é muito comum nesta época.

Essa combinação de altas temperaturas com a umidade vinda das chuvas traz outros desdobramentos, como o aumento dos casos de dengue. Nesses cenários, atuamos em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde promovendo campanhas educativas para prevenir a proliferação da doença.

O grande papel da Defesa Civil no Estado é justamente a articulação. Fazemos essa ponte constante entre os órgãos municipais, órgãos de controle e as secretarias estaduais para garantir uma resposta coordenada na proteção da sociedade.

Tribuna do Paraná: Se o Paraná enfrentasse um desastre de grandes proporções, atingindo vários municípios ao mesmo tempo, a estrutura atual da Defesa Civil teria capacidade para responder?

Coronel Ivan Ricardo Fernandes: Hoje, a Defesa Civil está presente nos 399 municípios do Estado por meio das coordenadorias municipais. Dentro dessa estrutura, contamos com 10 Núcleos de Atuação Regional (NARs), que servem como referência de apoio para as prefeituras no atendimento a emergências.

No Litoral, por exemplo, temos um núcleo regional articulado diretamente com os sete municípios da região. Essa visão regionalizada existe porque o desastre não respeita limites territoriais; é muito comum que uma mesma tempestade atinja várias cidades simultaneamente.

A gestão da Defesa Civil Estadual é dividida em 10 regionais justamente para levar em consideração as particularidades e características de relevo, topografia e hidrografia de cada região do Estado, garantindo uma resposta integrada e coordenada.

Tribuna do Paraná: O Paraná está investindo o suficiente em prevenção?

Coronel Ivan Ricardo Fernandes: O Fundo Estadual de Calamidades Públicas (FECAT) foi criado em 2023 inicialmente apenas com o foco de resposta e recuperação, como no caso de uma chuva forte destruir uma ponte e o recurso ser liberado para a reconstrução.

Ao identificarmos a urgência de agir antes do desastre, promovemos uma alteração legislativa para permitir que a Defesa Civil Estadual captasse e destinasse recursos especificamente para obras de prevenção. Desde então, estamos em um processo crescente de investimentos preventivos no Estado.

Uma série de municípios, como Londrina, Altônia, General Carneiro e Guaratuba, que já mencionei, nos apresentaram projetos de engenharia e já contam com recursos destinados para intervenções preventivas que estão acontecendo neste momento.

Tribuna do Paraná: Como funciona a integração da Defesa Civil com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar)?

Coronel Ivan Ricardo Fernandes: O Simepar é o grande braço da Defesa Civil Estadual na previsão meteorológica. Inclusive, contamos hoje dentro da nossa estrutura com uma meteorologista do Simepar dedicada exclusivamente às questões voltadas para desastres.

O fluxo funciona de forma complementar: por escopo, o Simepar faz o monitoramento 24 horas das condições do tempo no Estado e a previsão de chuvas; a Defesa Civil avalia se essa precipitação pode trazer algum tipo de afetação. Toda vez que o Simepar identifica um evento climático com risco de dano, ele nos informa e a Defesa Civil dispara os alertas à população, seja por SMS, WhatsApp ou pelo sistema Defesa Civil Alerta, via tecnologia Cell Broadcast.

Digamos que é uma integração perfeita entre o trabalho técnico de monitoramento do Simepar e a nossa equipe dentro da Defesa Civil, acompanhando a gestão de desastres em todo o Paraná.

Tribuna do Paraná: Como a população está se comportando ao receber os alertas? Eles geram medo?

Coronel Ivan Ricardo Fernandes: Estamos em um processo de transição. Temos intensificado as campanhas educativas para que a população entenda o objetivo da mensagem e siga a orientação contida no alerta.

Quando emitimos um alerta vermelho que indica um evento extremo e a pior situação possível, como tempestade severa ou risco de granizo, a mensagem traz orientações diretas, orientando a busca por um local seguro ou abrigo, além de disponibilizar os telefones de emergência do Corpo de Bombeiros (193) e da Defesa Civil (199).

O que precisamos é justamente que mais pessoas estejam cadastradas e compreendam o papel dessa ferramenta. O foco do alerta é permitir que o cidadão tome medidas preventivas e fique menos vulnerável às consequências de uma forte chuva na região onde mora.

Tribuna do Paraná: Quando a Defesa Civil emite um alerta de risco elevado e o desastre não acontece, existe o risco de a população passar a desacreditar dos avisos seguintes? Como equilibrar a necessidade de alertar preventivamente com o risco de gerar uma espécie de fadiga dos alertas?

Coronel Ivan Ricardo Fernandes: Toda a nossa base de informações é fundamentada no Simepar. Embora circulem muitos dados oriundos de outras fontes e redes sociais, a nossa única referência oficial é o monitoramento do Simepar. Estudos apontam que a nossa taxa de assertividade na confirmação dos eventos previstos é de 79%. É um índice muito elevado, equivalente ao patamar de países como os Estados Unidos e o Reino Unido, ficando atrás apenas do Japão, que alcança 84%.

Obviamente não queríamos que nenhum dos alertas fossem confirmados, mas essa nem sempre é uma possibilidade. Temos percebido que cada vez mais, até em função dessa estrutura do Simepar dentro da Defesa Civil, temos aumentado essa assertividade. Então, nos últimos eventos no estado, todos estavam previstos.

É importante destacar que não existe tecnologia para prever a formação exata de um tornado, mas sim o cenário de uma tempestade severa que pode vir a gerar um tornado. Essa classificação final só ocorre após a avaliação dos estragos em campo.

Tribuna do Paraná: Até que ponto a prevenção de desastres é responsabilidade da Defesa Civil e até que ponto depende de outras áreas do governo, como habitação, meio ambiente, infraestrutura e planejamento urbano?

Coronel Ivan Ricardo Fernandes: A visão da Defesa Civil é integrada. Procuramos mostrar que os desastres acontecem e que, por isso, é fundamental investir em prevenção. Um dado da Organização das Nações Unidas (ONU) aponta que, para cada US$ 1 investido em prevenção, deixamos de gastar US$ 16 em obras de recuperação pós-desastre. E vivenciamos isso na prática aqui no Paraná, onde historicamente destina-se muito recurso para reconstrução.

As cidades cresceram ao longo dos anos, com mais edificações e redução das áreas verdes, o que diminui a capacidade de absorção da água do solo. Isso exige que os municípios acompanhem esse processo, redimensionando a drenagem urbana e fazendo melhorias constantes em saneamento e manutenção básica, como a limpeza e ampliação da tubulação dos bueiros.

Os municípios têm percebido essa necessidade e estão buscando cada vez mais esses recursos de prevenção para resolver problemas estruturais e evitar que os estragos aconteçam.

Tribuna do Paraná: Quando o desastre acontece, com casas destelhadas por granizo ou inundadas, qual é o caminho físico da telha, da cesta básica e do kit de higiene da Defesa Civil Estadual até a mão da família atingida?

Coronel Ivan Ricardo Fernandes: O Estado fornece gratuitamente à população sete itens de ajuda humanitária: lona (no primeiro momento), telhas, cestas básicas, colchões, kits de higiene, kits dormitório e kits de limpeza.

Para que a Defesa Civil Estadual faça a entrega desses mantimentos ou destine recursos, o município precisa decretar Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública. A Situação de Emergência se aplica quando a capacidade de resposta da prefeitura é comprometida parcialmente. Se o município tem contrato para fornecer 100 cestas básicas por mês, mas uma enxurrada atinge 300 famílias, a Defesa Civil entra para complementar o quantitativo e atender a população restante.

A homologação dessa decretação exige o envio de laudos quantificando a extensão dos estragos — danos humanos, ambientais, à infraestrutura, à agricultura e aos equipamentos públicos.

Além de liberar os itens de ajuda humanitária e as verbas do Fundo Estadual para Calamidades Públicas (FECAT), a decretação dá amparo legal e agilidade ao município, permitindo, por exemplo, a contratação de reparos em postos de saúde ou escolas por dispensa de licitação para restabelecer a normalidade no menor tempo possível.

Tribuna do Paraná: Depois que a água baixa e as equipes deixam o local, quem acompanha a recuperação das famílias e dos municípios?

Coronel Ivan Ricardo Fernandes: O decreto de situação de emergência tem duração inicial de 180 dias (seis meses). Nosso objetivo é que todos os atos administrativos para restaurar a normalidade do município sejam concluídos dentro desse prazo.

No entanto, dependendo da dimensão da obra ou de questões técnicas de engenharia, o processo de reconstrução pode durar até um ano ou mais. E a Defesa Civil não deixa de atender o município enquanto a cidade não estiver totalmente restabelecida.

Um caso emblemático é Rio Bonito do Iguaçu, atingido por um tornado em novembro do ano passado. O município decretou Estado de Calamidade Pública, que é um estágio acima da Situação de Emergência, mas, devido à dimensão da destruição e às dificuldades logísticas de contratação na região, o prazo de 180 dias venceu em maio de 2026. Nós revalidamos a decretação de calamidade pública para garantir que o Estado continuasse prestando todo o suporte necessário até a reconstrução completa das estruturas afetadas.

Tribuna do Paraná: Coronel, o senhor está na liderança da Defesa Civil lidando diretamente com dados de desalojados, feridos e perdas materiais. Teve alguma operação recente no Paraná que desafiou seu equilíbrio emocional?

Coronel Ivan Ricardo Fernandes: De formação eu sou do Corpo de Bombeiros, então ao longo da nossa carreira nos deparamos com várias situações e vamos criando uma experiência para lidar com esse tipo de questão. Mas não há dúvida de que algumas situações, como em Rio Bonito do Iguaçu, trazem mais sensibilidade.

Talvez a grande diferença do trabalho na Defesa Civil da atuação no Corpo de Bombeiros é justamente a extensão de tempo do atendimento. Fazer o atendimento de uma vítima de atropelamento, por exemplo, é uma situação que dura cerca de duas horas. Então ela começa e termina em pouco tempo.

Agora os desafios que nós temos aqui na Defesa Civil, principalmente em relação aos desastres, além do atendimento, por exemplo, de retirada de pessoas, de acolhimento e todo esse processo de reconstrução. Isso traz para nós mais envolvimento, porque vivenciamos aquela fragilidade por mais tempo.

Tribuna do Paraná: As equipes possuem acompanhamento psicológico?

Coronel Ivan Ricardo Fernandes: Sim, existe um cuidado com essa questão. Fazemos parcerias, como com o Conselho Regional de Psicologia, que serve, em um primeiro momento, para atender a população fragilizada, mas que pode atender os nossos profissionais. Além disso, o Estado também oferece uma estrutura de atendimento psicológico, tanto aos militares da Defesa Civil e mesmo aos civis.

Tribuna do Paraná: Em que momento o senhor decidiu que gostaria de realizar esse trabalho na Defesa Civil?

Coronel Ivan Ricardo Fernandes: Na verdade, não é uma escolha pessoal. Desde o início da carreira militar, nós seguimos as determinações das autoridades, mas para mim foi uma grata oportunidade.

Eu sou engenheiro de formação e, no Corpo de Bombeiros, sempre atuei com a fiscalização de obras. Posteriormente, na Secretaria de Segurança Pública, trabalhei com a construção de quartéis, delegacias e unidades penitenciárias. A ida para a Defesa Civil foi um desafio que me foi apresentado no decorrer da carreira, o qual aceitei e de onde me sinto muito satisfeito por atuar.

Antes, minha experiência era apenas na ponta. Em 2011, como capitão, atuei na Operação Águas de Março, no Litoral do Estado, mas com outra visão: voltada exclusivamente ao atendimento direto à população e ao resgate de pessoas, sem acompanhar a engrenagem como um todo.

Estar na Defesa Civil Estadual ampliou minha visão profissional ao me permitir enxergar o ciclo completo: a prevenção, a mitigação, a preparação dos municípios, a resposta imediata aos desastres e a fase posterior de recuperação.

Tribuna do Paraná: Nessa posição, quais são os principais desafios?

Coronel Ivan Ricardo Fernandes: A articulação. Trabalhamos com 399 municípios, são necessidades diferentes, realidades diferentes e o grande desafio é manter um padrão de alto atendimento. A Defesa Civil tem credibilidade justamente em função da celeridade das nossas ações.

Então, se porventura hoje o município sofra é um desastre natural e tenha uma necessidade imediata de colchão, de cesta básica, de articulação para fins de um abrigo público, conseguimos fazer isso com agilidade. Então, ocorrendo hoje, amanhã, mais tardar no segundo dia, estamos fazendo a entrega dos materiais de ajuda humanitária à população.

O grande desafio é manter esse padrão de qualidade que foi construído nos mais de 50 anos da Defesa Civil Estadual, para que nós tenhamos, cada vez mais, aceitação da população e sigamos essa responsabilidade de prestar um excelente trabalho.

Tribuna do Paraná: Se o senhor pudesse mudar hoje uma única coisa na forma como o Paraná lida com os desastres naturais, o que mudaria? O que ainda precisamos aprender para deixar de atuar apenas quando a tragédia acontece?

Coronel Ivan Ricardo Fernandes: Eu não mudaria, mas aperfeiçoaria a relação e a estrutura com os municípios. Percebemos que as prefeituras estão mais preparadas em termos de resiliência e capacidade de resposta aos desastres, mas ainda enfrentamos limitações em algumas localidades.

O que eu buscaria aperfeiçoar é justamente a conscientização dos gestores públicos municipais, incluindo o Poder Executivo, as Câmaras de Vereadores e as secretarias, sobre o caráter integrado das ações de Defesa Civil.

Precisamos dessa integração contínua porque todos nós moramos em cidades, e não existe Estado sem os seus municípios. É fundamental dedicar uma atenção muito grande às cidades, aprimorando continuamente a infraestrutura local e a capacidade de resposta para que cada município esteja cada vez mais forte e preparado.