Governo federal reconhece emergência em Maringá após tornado de até 253 km/h

Nesta sexta-feira (13), o Governo Federal, reconheceu situação de emergência em Maringá, devido aos estragos provocados pelo tornado que atingiu o município no dia 2 de novembro. O governo publicou uma portaria pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção da Defesa Civil.

A medida visa auxiliar o apoio às famílias atingidas, viabilizando recursos para a recuperação do município. Assim, a prefeitura pode agora apresentar planos de trabalho e solicitar recursos federais para assistir aos moradores, reestabelecer serviços essenciais e restaurar áreas danificadas.

O prefeito Silvio Barros (PP), o reconhecimento é um passo importante depois do desastre: “Nosso compromisso é garantir que a assistência chegue às famílias que mais precisam e avançar na recuperação da cidade. É um trabalho que exige união de esforços e responsabilidade para reconstruirmos Maringá.”

Tornado da categoria F2

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tornado que atingiu Maringá era da categoria F2 na escala Fujita.

Os meteorologistas identificaram que o fenômeno seguiu por 15 quilômetros em linha reta, com início na zona sudoeste da cidade. Os ventos tiveram uma velocidade estimada entre 180 km/h e 253 km/h, arremessando estruturas de zinco para distâncias de 300 metros e projetou telhas a mais de 1 quilômetro.

Diversos barracões industriais sofreram danos estruturais graves, como desabamento e torção de armações metálicas. Moradias e estabelecimentos comerciais tiveram telhados arrancados. Mais de 600 pessoas ficaram desalojadas.