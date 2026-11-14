Tornado

Governo federal reconhece emergência em Maringá após tornado de até 253 km/h

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Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 14/11/26 10h57
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Fotografia em plano geral de uma rua urbana afetada por danos estruturais, onde decorrem trabalhos de reparação de infraestruturas elétricas por equipas técnicas. Em primeiro plano e à esquerda, um camião de grande porte com carroçaria de madeira e um guindaste hidráulico articulado montado na parte traseira encontra-se parado sobre o asfalto. Os estabilizadores do veículo estão desdobrados no pavimento. No plano intermediário, estende-se a via pública onde se avistam cabos elétricos caídos no chão. À direita, a cobertura metálica de uma habitação ou estabelecimento comercial aparece parcialmente deslocada e desabada sobre a fachada. Ao fundo, técnicos com uniformes refletores trabalham no topo de postes de eletricidade e de um veículo com cesto elevatório, restabelecendo as ligações aéreas. O céu apresenta-se nublado, com luz natural difusa a iluminar a operação de assistência e recuperação urbana.
Prefeitura poderá solicitar recursos da União para reconstruir áreas afetadas. Foto: Rafael Macri/Prefeitura de Maringá.

Nesta sexta-feira (13), o Governo Federal, reconheceu situação de emergência em Maringá, devido aos estragos provocados pelo tornado que atingiu o município no dia 2 de novembro. O governo publicou uma portaria pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção da Defesa Civil.

A medida visa auxiliar o apoio às famílias atingidas, viabilizando recursos para a recuperação do município. Assim, a prefeitura pode agora apresentar planos de trabalho e solicitar recursos federais para assistir aos moradores, reestabelecer serviços essenciais e restaurar áreas danificadas.

O prefeito Silvio Barros (PP), o reconhecimento é um passo importante depois do desastre: “Nosso compromisso é garantir que a assistência chegue às famílias que mais precisam e avançar na recuperação da cidade. É um trabalho que exige união de esforços e responsabilidade para reconstruirmos Maringá.”

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Tornado da categoria F2

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tornado que atingiu Maringá era da categoria F2 na escala Fujita.

Os meteorologistas identificaram que o fenômeno seguiu por 15 quilômetros em linha reta, com início na zona sudoeste da cidade. Os ventos tiveram uma velocidade estimada entre 180 km/h e 253 km/h, arremessando estruturas de zinco para distâncias de 300 metros e projetou telhas a mais de 1 quilômetro.

Diversos barracões industriais sofreram danos estruturais graves, como desabamento e torção de armações metálicas. Moradias e estabelecimentos comerciais tiveram telhados arrancados. Mais de 600 pessoas ficaram desalojadas.

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