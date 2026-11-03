Fenômeno

Passagem de tornado em Maringá é confirmada; veja classificação

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Valeska Macedo - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 03/11/26 19h55
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Após temporal, prefeito de Maringá decreta calamidade pública. Foto: Reprodução | Redes sociais

A Prefeitura de Maringá confirmou à Tribuna do Paraná a passagem de um tornado pela cidade, no Norte do Estado, entre a noite de domingo (1º) e segunda-feira (2). O fenômeno foi classificado inicialmente como F2 na Escala Fujita, segundo meteorologistas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

A classificação F2 corresponde a ventos entre 180 km/h e 253 km/h. Nessa intensidade, os ventos podem arrancar árvores, destelhar imóveis, danificar construções e lançar objetos a grandes distâncias. A Escala Fujita vai de F0 a F5 e considera os estragos provocados para determinar a intensidade do tornado.

Tornado em Maringá provocou danos em imóveis e veículos

O levantamento da Prefeitura contabilizou 363 ocorrências de queda de árvores, além de danos em 36 imóveis, seis veículos e sete postes. Aproximadamente 600 pessoas procuraram lonas para cobrir as casas atingidas.

A força dos ventos também provocou danos no quartel do Corpo de Bombeiros. A cobertura da unidade cedeu, e partes da estrutura atingiram arquivos, móveis e equipamentos eletrônicos. Ruas também foram bloqueadas por causa das quedas de árvores.

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Mais de 48 mil imóveis estão sem energia

Os problemas no fornecimento de energia estão entre os principais impactos do tornado em Maringá. Até o início da noite desta terça-feira (3), mais de 48 mil imóveis estavam sem luz, segundo a Companhia Paranaense de Energia (Copel). Mais de 39 mil residências permaneciam sem fornecimento havia mais de 24 horas.

A Copel informou que mobilizou cerca de 900 trabalhadores para atuar no restabelecimento da energia na cidade.

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