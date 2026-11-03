Passagem de tornado em Maringá é confirmada; veja classificação

A Prefeitura de Maringá confirmou à Tribuna do Paraná a passagem de um tornado pela cidade, no Norte do Estado, entre a noite de domingo (1º) e segunda-feira (2). O fenômeno foi classificado inicialmente como F2 na Escala Fujita, segundo meteorologistas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

A classificação F2 corresponde a ventos entre 180 km/h e 253 km/h. Nessa intensidade, os ventos podem arrancar árvores, destelhar imóveis, danificar construções e lançar objetos a grandes distâncias. A Escala Fujita vai de F0 a F5 e considera os estragos provocados para determinar a intensidade do tornado.

Tornado em Maringá provocou danos em imóveis e veículos

O levantamento da Prefeitura contabilizou 363 ocorrências de queda de árvores, além de danos em 36 imóveis, seis veículos e sete postes. Aproximadamente 600 pessoas procuraram lonas para cobrir as casas atingidas.

A força dos ventos também provocou danos no quartel do Corpo de Bombeiros. A cobertura da unidade cedeu, e partes da estrutura atingiram arquivos, móveis e equipamentos eletrônicos. Ruas também foram bloqueadas por causa das quedas de árvores.

Mais de 48 mil imóveis estão sem energia

Os problemas no fornecimento de energia estão entre os principais impactos do tornado em Maringá. Até o início da noite desta terça-feira (3), mais de 48 mil imóveis estavam sem luz, segundo a Companhia Paranaense de Energia (Copel). Mais de 39 mil residências permaneciam sem fornecimento havia mais de 24 horas.

A Copel informou que mobilizou cerca de 900 trabalhadores para atuar no restabelecimento da energia na cidade.