Mais de mil pessoas trabalham na recuperação de Maringá após temporal

Mais de mil pessoas trabalham na recuperação de Maringá, no Noroeste do Paraná, após o temporal que atingiu a cidade na madrugada de segunda-feira (2). Enquanto o abastecimento de água começou a ser normalizado nesta terça-feira (3), o restabelecimento da energia elétrica continua entre as principais prioridades. O balanço das ações foi apresentado pela prefeitura durante uma coletiva de imprensa realizada nessa manhã.

A força-tarefa reúne equipes municipais, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, forças de segurança, Copel e Sanepar, além de profissionais deslocados de outras cidades do Paraná. Os trabalhos se concentram na recuperação dos pontos atingidos e na retomada dos serviços essenciais.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Defesa Civil e Limpeza Urbana, Vagner Mussio, a mobilização envolve também equipamentos enviados por outros municípios. A atuação conjunta, de acordo com ele, é fundamental para acelerar a recuperação da cidade.

O prefeito Silvio Barros afirmou que o objetivo é restabelecer as condições de funcionamento do município o mais rapidamente possível. “Estamos trabalhando para restabelecer os serviços, recuperar os espaços atingidos e garantir que a população possa retomar sua rotina o mais rápido possível.”

Atendimento social

Paralelamente aos reparos na infraestrutura, a prefeitura começou a organizar o atendimento às famílias que tiveram prejuízos. A Secretaria de Assistência Social, Políticas sobre Drogas e Pessoa Idosa acompanha os moradores afetados e avalia as necessidades de cada situação. Entre as possibilidades em análise está a doação de materiais de construção para auxiliar na recuperação das residências.

Os danos causados a estabelecimentos comerciais também serão avaliados. Empresários poderão solicitar orientação técnica e apoio de engenheiros do município na elaboração de laudos sobre os prejuízos em imóveis e equipamentos. A recomendação é que os responsáveis acionem as seguradoras, quando houver cobertura.

Esse levantamento deverá servir ainda para fundamentar pedidos de recursos ao Governo Federal. O deputado federal Ricardo Barros participa das articulações com os ministérios para buscar apoio às medidas de recuperação. Segundo ele, a identificação dos prejuízos é necessária para encaminhar as demandas do município.

A prefeitura também abriu um cadastro para reunir voluntários, empresas e proprietários de equipamentos que possam contribuir com os trabalhos. Neste momento, não há solicitação de doações em dinheiro. Eventuais necessidades serão divulgadas pelos canais oficiais do município.

Mesmo com os trabalhos de recuperação em andamento, a programação da Maringá Encantada 2026 está mantida. A abertura continua prevista para 14 de novembro, mas a montagem das estruturas será acompanhada por equipes técnicas, que poderão determinar ajustes conforme as condições dos locais.