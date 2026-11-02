Temporal destrói cooperativa no Paraná e prefeitura suspeita de tornado

Um temporal provocou danos na região de Novo Rio do Sul e São Luís, no interior de Mercedes, cidade localizada na fronteira paranaense com o Paraguai, na madrugada desta segunda-feira (2). Segundo a prefeitura local, como os estragos ficaram concentrados em uma faixa estreita e extensa, existe a suspeita de que um tornado possa ter atingido a região. Na cidade, uma cooperativa foi destruída pelo temporal, registrando um prejuízo de mais de R$ 600 mil.

Procurado pela Tribuna do Paraná, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informou que realiza análises a respeito. “Não há confirmação de nenhum tornado no Paraná ocorrido hoje, o que ocorre é uma análise que é criteriosa, demanda muitas etapas, e que não está encerrada”, afirma o órgão.

A região no extremo-Oeste paranaense registrou o temporal por volta da 1h30 da madrugada, acompanhado de ventos intensos e chuva forte. Em poucos minutos, foram registrados cerca de 50 milímetros de precipitação. A dimensão total dos prejuízos ainda está sendo levantada, mas cerca de dez propriedades rurais foram danificadas.

Segundo informações da prefeitura, várias árvores e postes foram derrubados, provocando rompimento de fios às margens da BR-163. Usinas solares também foram danificadas e residências destelhadas. Uma cooperativa registrou grandes danos em sua estrutura, com ventos arrancando metade do telhado de um dos aviários e jogando a estrutura metálica sobre outro, o que causou um prejuízo de cerca de R$ 600 mil. Uma casa ficou completamente destruída em Novo Rio do Sul.

De acordo com o telejornal Meio dia Paraná, da RPC, um trecho da BR-163 chegou a ser interditado durante a manhã devido à queda de árvore, mas ela já foi retirada e o tráfego normalizado. Não há registro de feridos ou desabrigados.