Temporais no Paraná: Ratinho Jr. destaca ações de resgate e Moro defende investimento em prevenção

Os estragos provocados pelo temporal de vento e granizo que atingiu cidades do Paraná nesta segunda-feira geraram reações imediatas da política paranaense. Enquanto cidades como Maringá e Marquinho contabilizam os prejuízos, o governador Ratinho Junior informou que equipes de resgate e emergência já estão em campo. Em paralelo, o senador Sergio Moro, eleito governador a partir de janeiro de 2027, se solidarizou com as famílias afetadas e defendeu mais investimentos para enfrentar tempestades no estado.

O cenário de destruição causada pelos temporais no Estado colocou em campo as equipes de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e demais autoridades.

Ratinho Jr. destaca ação integrada do Estado nas regiões afetadas

Pelas redes sociais, o governador Ratinho Junior assegurou que as estruturas do Governo do Paraná estão totalmente voltadas a amparar a população atingida pelo temporal.

“Nossas equipes estão prestando todo o apoio às famílias de Maringá, que foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade ontem. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão auxiliando o município em tudo o que é necessário, atendendo as ocorrências e trabalhando na retirada das árvores”, escreveu Ratinho Jr. em sua conta no X (antigo Twitter).

Sergio Moro presta solidariedade e pede atenção contínua

Também através do X, o senador Sergio Moro, eleito governador do Paraná a partir de janeiro de 2027, demonstrou preocupação com os estragos provocados pelo vento forte no interior paranaense e ressaltou a importância de reforçar os mecanismos de proteção diante desses episódios.

“Mais uma vez, várias cidades paranaenses, como Marquinho e Maringá, foram atingidas por ventanias, granizo e chuvas fortes, com graves prejuízos à população. Minha solidariedade a todos os atingidos. Reforçaremos a nossa capacidade para enfrentar essas intempéries”, declarou o parlamentar.

Bombeiros, Defesa Civil e Simepar mantêm monitoramento no estado

Além do alinhamento das autoridades, as equipes operacionais trabalham intensamente nos locais mais críticos. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Paraná atuam no socorro às famílias, entregando lonas para a proteção de residências afetadas e desobstruindo ruas atingidas por árvores e galhos caídos.

A recomendação oficial da Defesa Civil é para que os moradores acompanhem os avisos meteorológicos enviados por SMS e evitem transitar perto de fiações elétricas rompidas ou estruturas expostas durante rajadas de vento.

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), o temporal resultou da rápida passagem de uma frente fria alimentada pelo ar quente e úmido. A entidade segue acompanhando o deslocamento das áreas de chuva e avisa que o tempo instável continua no radar paranaense nos próximos dias.