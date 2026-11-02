Paraná tem 146 mil pontos sem energia após temporal com vento de 90 km/h e granizo

A semana começou com transtornos e muita dor de cabeça para milhares de paranaenses. Um forte temporal registrado entre a madrugada e a manhã desta segunda-feira (2) provocou estragos severos na rede elétrica, derrubou árvores e deixou cerca de 146,5 mil unidades consumidoras sem energia em várias regiões do Estado. Cidades como Maringá e Marquinho tiveram grandes estragos registrados.

O evento climático foi marcado por rajadas intensas de vento, que alcançaram entre 70 e 90 km/h na região Noroeste, além de episódios de queda de granizo que castigaram o sistema de distribuição. Apenas nesta segunda-feira o estado teve pelo menos 1,6 mil raios, segundo o Simepar.

A situação mais dramática concentra-se justamente na região Noroeste, onde o impacto da tempestade atingiu em cheio o fornecimento de luz. O município de Maringá é o ponto mais crítico de todo o Estado, acumulando 82,2 mil imóveis ainda no escuro, o que corresponde a 34% de toda a cidade.

Normalização do serviço pode demorar

Apesar de as equipes da Copel terem religado mais de cinco mil clientes nas primeiras horas da manhã, o volume de estragos exige um esforço contínuo das equipes de campo para normalizar a situação o mais rápido possível.

Além da região Noroeste, o temporal também deixou marcas em outras áreas do território paranaense, exigindo mobilização imediata das equipes de emergência. No Centro-Sul, municípios como Marquinho, Laranjal e Goioxim enfrentaram episódios consecutivos de tempestades desde o último domingo (1), somando milhares de unidades afetadas e exigindo atuação contínua das equipes durante a noite e a madrugada.

Para reverter o quadro de interrupções, a Copel colocou em campo uma força-tarefa com mais de 1.300 eletricistas e o suporte tecnológico de drones para inspecionar áreas de difícil acesso e identificar postes quebrados ou componentes avariados. Com esse trabalho intenso, o fornecimento de energia já foi restabelecido para 32% dos clientes afetados em todo o Paraná.

Enquanto os reparos avançam, a companhia reforça o alerta para que a população mantenha distância de fios caídos, postes danificados e estruturas que apresentem sinais de perigo.

Balanço da falta de luz por região

Região Noroeste: 103,7 mil unidades consumidoras sem energia (sendo Maringá o principal destaque com 82,2 mil imóveis).

Região Norte: 18,1 mil unidades consumidoras atingidas.

Região Oeste: 14,9 mil unidades consumidoras desabastecidas.

Região Sudoeste: 6 mil unidades consumidoras com interrupção no serviço.

Curitiba e Região Metropolitana: 2,8 mil unidades consumidoras no escuro.

Campos Gerais e Centro-Sul: 955 unidades consumidoras sem luz (com destaque para Goioxim com 1.908 e Marquinho com 1,7 mil registros acumulados no atendimento contínuo).