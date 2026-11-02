Temporal com granizo causa estragos e afeta 100 pessoas em Marquinho, no Paraná

Um temporal violento acompanhado de uma intensa queda de granizo e ventos fortes causou estragos e assustou moradores do município de Marquinho, na região Centro-Sul do Paraná, no início da tarde de domingo (1º). A tempestade provocou o destelhamento de imóveis residenciais, prédios públicos da cidade e alagamentos em vários pontos da zona urbana.

Segundo monitoramento de órgãos de meteorologia como o Simepar, a instabilidade atmosférica na região veio acompanhada de intensa atividade elétrica, registrando pelo menos 89 raios no município durante o período crítico da tempestade.

Os estragos mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) após o meio-dia. Moradores da zona urbana viram a água invadir residências, enquanto o vento forte arrancava telhas e coberturas. Na área rural e no centro, o impacto da força da água e das pedras de gelo acumulou prejuízos.

Ao todo, a estimativa do Corpo de Bombeiros é de que aproximadamente 100 pessoas tenham sido afetadas diretamente pelos danos materiais. Apesar do susto e dos prejuízos nas estruturas, a Defesa Civil confirmou que não há registro de feridos, desabrigados ou desalojados na cidade.

Entre as estruturas atingidas pelo vendaval e pelo granizo estão três prédios públicos estratégicos para o município: a sede da Prefeitura Municipal de Marquinho, o Destacamento da Polícia Militar e uma escola localizada na comunidade rural. Além disso, ao menos três casas sofreram destelhamentos severos.

Para atender a população e conter os estragos causados pelas infiltrações, cinco bombeiros militares do 12º Batalhão (12º BBM), sediados na vizinha Laranjeiras do Sul, foram deslocados com duas viaturas operacionais — um veículo de Auto Busca e Salvamento (ABS) e um caminhão Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR).

As equipes dos bombeiros atuam no local de forma integrada com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) e com a Defesa Civil Municipal (COMDEC). Como medida emergencial para conter os vazamentos e proteger os bens dos moradores, a corporação entregou seis bobinas de lona reforçada para a Prefeitura de Marquinho, que ficou encarregada de fazer a triagem e a entrega direta às famílias prejudicadas.

A Defesa Civil continua monitorando as áreas de risco e prestando apoio ao município para contabilizar os estragos finais e auxiliar nos reparos das coberturas.