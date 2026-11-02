Tempo

Temporal atinge o Paraná com ventos de quase 110 km/h e acúmulo de chuva

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 02/11/26 08h27
Prefira a Tribuna no Google
Em Maringá, as fortes chuvas bloquearam um trecho da Avenida Colombo. Foto: PRF

A madrugada e as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (2), feriado de Finados, foram marcadas por temporais com ventos fortes e chuva intensa em diversas regiões do Paraná. De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), rajadas de vento superaram os 100 km/h no interior do estado, acompanhadas por volumes expressivos de precipitação.

O ponto mais crítico registrado pelas estações meteorológicas do Simepar ocorreu em Altônia, no Noroeste do estado, onde os ventos atingiram 109,1 km/h à 0h30. Maringá também registrou rajadas de 81 km/h por volta das 3h30.

De acordo com a meteorologista do Simepar Julia Munhoz o comportamento do clima está associado à atuação de sistemas que favorecem a instabilidade no estado.

+ Leia mais

Rajadas de vento na madrugada

Segundo o monitoramento do Simepar realizado entre 0h e 6h desta segunda-feira, outras cidades paranaenses registraram ventos acima de 50 km/h:

  • Altônia: 109,1 km/h (à 0h30)
  • Maringá: 81 km/h (às 3h30)
  • Cianorte: 56,2 km/h (às 5h)
  • Capanema: 52,2 km/h (à 1h)
  • Guaíra: 50,8 km/h (às 3h45)
  • Palotina: 50,8 km/h (às 2h30)
  • Umuarama: 50 km/h (à 1h30)

Chuva no Paraná

Além dos ventos, a precipitação acumulada entre 0h e 8h superou a marca dos 60 mm em municípios do Oeste e Noroeste. Conforme os dados das estações do Simepar, os maiores volumes de chuva foram anotados em Palotina (65,2 mm), Cianorte (62,8 mm), Capanema (57 mm), Ubiratã (53 mm) e Maringá (51,8 mm).

Confira os acumulados registrados nas estações do Simepar (acima de 20 mm):

  • Palotina: 65,2 mm
  • Cianorte: 62,8 mm
  • Capanema: 57 mm
  • Ubiratã: 53 mm
  • Maringá: 51,8 mm
  • Paranavaí: 40,6 mm
  • Assis Chateaubriand: 39,8 mm
  • Nova Prata do Iguaçu: 39,2 mm
  • Campo Mourão: 38 mm
  • Apucarana: 36,8 mm
  • Mauá da Serra: 31,2 mm
  • Cambará: 31 mm
  • Cândido de Abreu: 30 mm
  • Londrina: 29,8 mm
  • Telêmaco Borba: 29 mm
  • Santa Helena: 27,6 mm
  • Umuarama: 26,6 mm

Registros de outras redes de monitoramento

O volume elevado de chuva também foi confirmado por dados de outras instituições parceiras. Na estação mantida pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), o município de Mandaguari acumulou 48,6 mm de chuva no mesmo período.

Já na rede pluviométrica do Instituto Água e Terra (IAT), os destaques de instabilidade ficaram por conta de:

  • Inajá: 57,2 mm
  • Goioerê: 44,4 mm
  • Iporã: 41,2 mm
  • Nova Tebas: 39,4 mm
  • Colombo (Região Metropolitana de Curitiba): 34,8 mm
  • Engenheiro Beltrão: 28 mm
  • Rio Branco do Ivaí: 23 mm
  • Colorado: 21 mm
Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google