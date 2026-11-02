Temporal atinge o Paraná com ventos de quase 110 km/h e acúmulo de chuva

A madrugada e as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (2), feriado de Finados, foram marcadas por temporais com ventos fortes e chuva intensa em diversas regiões do Paraná. De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), rajadas de vento superaram os 100 km/h no interior do estado, acompanhadas por volumes expressivos de precipitação.
O ponto mais crítico registrado pelas estações meteorológicas do Simepar ocorreu em Altônia, no Noroeste do estado, onde os ventos atingiram 109,1 km/h à 0h30. Maringá também registrou rajadas de 81 km/h por volta das 3h30.
De acordo com a meteorologista do Simepar Julia Munhoz o comportamento do clima está associado à atuação de sistemas que favorecem a instabilidade no estado.
Rajadas de vento na madrugada
Segundo o monitoramento do Simepar realizado entre 0h e 6h desta segunda-feira, outras cidades paranaenses registraram ventos acima de 50 km/h:
- Altônia: 109,1 km/h (à 0h30)
- Maringá: 81 km/h (às 3h30)
- Cianorte: 56,2 km/h (às 5h)
- Capanema: 52,2 km/h (à 1h)
- Guaíra: 50,8 km/h (às 3h45)
- Palotina: 50,8 km/h (às 2h30)
- Umuarama: 50 km/h (à 1h30)
Chuva no Paraná
Além dos ventos, a precipitação acumulada entre 0h e 8h superou a marca dos 60 mm em municípios do Oeste e Noroeste. Conforme os dados das estações do Simepar, os maiores volumes de chuva foram anotados em Palotina (65,2 mm), Cianorte (62,8 mm), Capanema (57 mm), Ubiratã (53 mm) e Maringá (51,8 mm).
Confira os acumulados registrados nas estações do Simepar (acima de 20 mm):
- Palotina: 65,2 mm
- Cianorte: 62,8 mm
- Capanema: 57 mm
- Ubiratã: 53 mm
- Maringá: 51,8 mm
- Paranavaí: 40,6 mm
- Assis Chateaubriand: 39,8 mm
- Nova Prata do Iguaçu: 39,2 mm
- Campo Mourão: 38 mm
- Apucarana: 36,8 mm
- Mauá da Serra: 31,2 mm
- Cambará: 31 mm
- Cândido de Abreu: 30 mm
- Londrina: 29,8 mm
- Telêmaco Borba: 29 mm
- Santa Helena: 27,6 mm
- Umuarama: 26,6 mm
Registros de outras redes de monitoramento
O volume elevado de chuva também foi confirmado por dados de outras instituições parceiras. Na estação mantida pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), o município de Mandaguari acumulou 48,6 mm de chuva no mesmo período.
Já na rede pluviométrica do Instituto Água e Terra (IAT), os destaques de instabilidade ficaram por conta de:
- Inajá: 57,2 mm
- Goioerê: 44,4 mm
- Iporã: 41,2 mm
- Nova Tebas: 39,4 mm
- Colombo (Região Metropolitana de Curitiba): 34,8 mm
- Engenheiro Beltrão: 28 mm
- Rio Branco do Ivaí: 23 mm
- Colorado: 21 mm