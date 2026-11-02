Temporal atinge o Paraná com ventos de quase 110 km/h e acúmulo de chuva

A madrugada e as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (2), feriado de Finados, foram marcadas por temporais com ventos fortes e chuva intensa em diversas regiões do Paraná. De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), rajadas de vento superaram os 100 km/h no interior do estado, acompanhadas por volumes expressivos de precipitação.

O ponto mais crítico registrado pelas estações meteorológicas do Simepar ocorreu em Altônia, no Noroeste do estado, onde os ventos atingiram 109,1 km/h à 0h30. Maringá também registrou rajadas de 81 km/h por volta das 3h30.

De acordo com a meteorologista do Simepar Julia Munhoz o comportamento do clima está associado à atuação de sistemas que favorecem a instabilidade no estado.

Rajadas de vento na madrugada

Segundo o monitoramento do Simepar realizado entre 0h e 6h desta segunda-feira, outras cidades paranaenses registraram ventos acima de 50 km/h:

Altônia: 109,1 km/h (à 0h30)

109,1 km/h (à 0h30) Maringá: 81 km/h (às 3h30)

81 km/h (às 3h30) Cianorte: 56,2 km/h (às 5h)

56,2 km/h (às 5h) Capanema: 52,2 km/h (à 1h)

52,2 km/h (à 1h) Guaíra: 50,8 km/h (às 3h45)

50,8 km/h (às 3h45) Palotina: 50,8 km/h (às 2h30)

50,8 km/h (às 2h30) Umuarama: 50 km/h (à 1h30)

Chuva no Paraná

Além dos ventos, a precipitação acumulada entre 0h e 8h superou a marca dos 60 mm em municípios do Oeste e Noroeste. Conforme os dados das estações do Simepar, os maiores volumes de chuva foram anotados em Palotina (65,2 mm), Cianorte (62,8 mm), Capanema (57 mm), Ubiratã (53 mm) e Maringá (51,8 mm).

Confira os acumulados registrados nas estações do Simepar (acima de 20 mm):

Palotina: 65,2 mm

65,2 mm Cianorte: 62,8 mm

62,8 mm Capanema: 57 mm

57 mm Ubiratã: 53 mm

53 mm Maringá: 51,8 mm

51,8 mm Paranavaí: 40,6 mm

40,6 mm Assis Chateaubriand: 39,8 mm

39,8 mm Nova Prata do Iguaçu: 39,2 mm

39,2 mm Campo Mourão: 38 mm

38 mm Apucarana: 36,8 mm

36,8 mm Mauá da Serra: 31,2 mm

31,2 mm Cambará: 31 mm

31 mm Cândido de Abreu: 30 mm

30 mm Londrina: 29,8 mm

29,8 mm Telêmaco Borba: 29 mm

29 mm Santa Helena: 27,6 mm

27,6 mm Umuarama: 26,6 mm

Registros de outras redes de monitoramento

O volume elevado de chuva também foi confirmado por dados de outras instituições parceiras. Na estação mantida pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), o município de Mandaguari acumulou 48,6 mm de chuva no mesmo período.

Já na rede pluviométrica do Instituto Água e Terra (IAT), os destaques de instabilidade ficaram por conta de:

Inajá: 57,2 mm

57,2 mm Goioerê: 44,4 mm

44,4 mm Iporã: 41,2 mm

41,2 mm Nova Tebas: 39,4 mm

39,4 mm Colombo (Região Metropolitana de Curitiba): 34,8 mm

34,8 mm Engenheiro Beltrão: 28 mm

28 mm Rio Branco do Ivaí: 23 mm

23 mm Colorado: 21 mm