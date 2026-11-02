Mais de 1,6 mil raios atingem cidade do Paraná durante temporal nesta segunda

O início desta segunda-feira (2) foi marcado por um cenário de forte instabilidade e tempestades severas em diversas regiões do Paraná. Entre a meia-noite e as 11h30, os sensores do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registraram uma intensa atividade elétrica, com milhares de descargas nuvem-solo atingindo o território paranaense.

A concentração dos temporais ocorreu principalmente nas regiões Oeste, Noroeste e Centro-Oeste, onde as nuvens carregadas avançaram com grande intensidade nas primeiras horas do dia.

Assis Chateaubriand foi o município mais atingido no período, liderando o levantamento estadual com a marca expressiva de 1.672 raios detectados. Na sequência, Toledo apareceu em segundo lugar no ranking de incidência, acumulando 1.348 descargas elétricas.

Outras cidades da faixa oeste e noroeste também registraram volume crítico de tempestades elétricas, como Palotina (974), Cianorte (892), Tuneiras do Oeste (818), Marechal Cândido Rondon (809) e Santa Helena (761).

Nas grandes cidades e regiões metropolitanas, o tempo instável também chamou a atenção, embora com menor densidade de descargas diretas. Londrina somou 277 raios nuvem-solo, Cascavel registrou 267, Maringá teve 224 ocorrências e Foz do Iguaçu anotou 178. Já na Região Metropolitana de Curitiba e nos Campos Gerais, municípios como Lapa (260), Ponta Grossa (122) e Contenda (77) também entraram na lista de localidades com mais de 50 descargas confirmadas antes do meio-dia.

O volume impressionante de raios em um curto intervalo de tempo é reflexo do avanço de uma frente fria associada ao calor e à umidade elevados sobre o Sul do Brasil. Esse choque térmico favorece a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical (Cumulonimbus), capazes de provocar temporais com ventania, chuva volumosa e forte incidência de descargas elétricas. A meteorologia alerta para a continuidade da instabilidade ao longo da tarde em várias regiões paranaenses.

Cuidados importantes

Em dias de intensa atividade elétrica, os especialistas reforçam os cuidados com a segurança pessoal para evitar acidentes graves. A orientação principal é buscar abrigo imediatamente em construções de alvenaria ou veículos fechados ao ouvir trovões.

Evitar áreas abertas como campos de futebol, praias e piscinas, além de manter distância de árvores isoladas, estruturas metálicas e aparelhos eletrônicos conectados à tomada, são medidas fundamentais para garantir a proteção durante as tempestades.