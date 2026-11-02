Maringá decreta calamidade pública após temporal causar estragos durante a madrugada

Durante a madrugada desta segunda-feira (2), Maringá, no Norte do Paraná, foi atingida por uma forte chuva e ventos de 96,8 km/h, que provocaram estragos em diversas regiões da cidade. Na manhã desta segunda, o prefeito Silvio Barros decretou calamidade pública no município.

Segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o acumulado chegou a 49,8 milímetros entre meia-noite e 7h. O temporal veio acompanhado de fortes rajadas que derrubaram árvores e galhos em diversos bairros, bloqueando ruas.

Medições da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do aeroporto de Maringá confirmam a força da tempestade: entre 3h11 e 3h17, as rajadas atingiram expressivos 96,3 km/h na região do aeroporto, enquanto às 3h30 o INMET cravou pico de 96,8 km/h. A ventania foi a principal responsável por arrancar árvores de grande porte e atingir a fiação elétrica em diversos bairros.

Na Avenida Colombo, trecho urbano da BR-376 e um dos principais corredores do município, a pista ficou tomada por árvores caídas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisou bloquear o tráfego nos dois sentidos. Para quem está só de passagem pela região, a orientação dos agentes é evitar o trecho e pegar o Contorno Norte ou o Contorno Sul até que a via seja totalmente liberada.

Com a decretação de calamidade, o município consegue cortar burocracias para contratar serviços de emergência e liberar verbas rápidas para reparar os estragos. Desde a alvorada, equipes da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), da Limpeza Urbana (Selurb) e da Defesa Civil percorrem a cidade para recolher vegetação, desobstruir cruzamentos e avaliar prejuízos em casas, redes de iluminação e postes.

As autoridades alertam os moradores para não tentarem mexer por conta própria em galhos e árvores derrubados, já que muitos podem estar em contato com cabos elétricos energizados e causar acidentes graves. Pedidos para recolhimento de troncos e desobstrução de calçadas devem ser feitos diretamente pelo aplicativo da Ouvidoria 156 ou no portal da prefeitura.

Canais de atendimento e emergência

Falta de energia (Copel): 0800 51 00 116 ou WhatsApp (41) 3013-8973

0800 51 00 116 ou WhatsApp (41) 3013-8973 Urgências e risco à vida (Defesa Civil): 199

199 Samu: 192

A Prefeitura de Maringá informou que deve divulgar um balanço completo dos estragos em breve.