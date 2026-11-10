Uma semana após tornado, Maringá tem energia restabelecida em todas as áreas atingidas

A reconstrução da rede elétrica nas áreas atingidas pelo tornado em Maringá foi concluída pela Companhia Paranaense de Energia (Copel) na noite de segunda-feira (9). Com o fim dos trabalhos, todos os imóveis que tiveram o fornecimento de energia interrompido pelo fenômeno climático, que ocorreu em 2 de novembro, receberam o serviço de volta.

A operação mobilizou mais de 1.100 profissionais da companhia, vindos de diferentes regiões do Paraná. O tornado, classificado como F2, atingiu o município no Dia de Finados e provocou danos em diversos pontos da rede de distribuição, incluindo a queda de centenas de postes, rompimento de cabos e avarias em transformadores.

Ao todo, a Copel substituiu 543 postes, recuperou 19 quilômetros de cabos e trocou 36 transformadores danificados. Segundo a companhia, foram restabelecidas as ligações de 88 mil unidades consumidoras localizadas nas áreas afetadas.

Os últimos serviços em espaços públicos foram concluídos na noite de segunda-feira, com o retorno da energia nas escolas municipais Oscar Pereira dos Santos, no Parque Industrial, e Silvino Fernandes Dias, no Parque Residencial Cidade Nova.

Na sequência, a companhia finalizou o atendimento a 23 unidades consumidoras de um condomínio industrial na Zona 5. O local teve 22 postes derrubados pela força dos ventos, além de cabos rompidos e o sistema elétrico danificado.

Tornado em Maringá exigiu operação de grande porte

A dimensão dos estragos provocados pelo tornado em Maringá exigiu uma operação de grande porte, com equipes trabalhando simultaneamente em diferentes regiões da cidade. Os serviços também dependeram da liberação de acessos e da retirada de árvores e destroços que impediam a chegada dos profissionais aos pontos danificados.

Nas primeiras 48 horas após o fenômeno, mais de 60% dos imóveis atingidos estavam com o fornecimento de energia restabelecido. A operação contou com a participação da Copel, da Prefeitura de Maringá, do Governo do Paraná, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e de voluntários.

De acordo com o gerente de Obras e Manutenção da Copel para a regional Noroeste, Weiler Joslin, no condomínio industrial foram trocados inicialmente 17 postes. Depois da limpeza e da retirada dos destroços, as equipes conseguiram avançar com a substituição dos outros cinco equipamentos e concluir o religamento.

O trabalho também foi fundamental para a retomada de outros serviços na cidade. Conforme o chefe do 5º Núcleo Regional da Defesa Civil de Maringá, sargento Alexandro de Souza Gonçalves, o restabelecimento da energia ajudou a recuperar a comunicação, os serviços e as atividades essenciais no município.